中股飆漲 全球基金管理人：虛假曙光

中國股市強彈，分析師警告，投資人須慎防虛假曙光。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕自九月下旬中國推出一連串刺激措施以來，中國股市強勁反彈，香港中國企業指數迄今已飆漲逾三十五％。然而，越來越多投資機構對中國股市能否延續該漲勢感到質疑，並等待北京拿出真金白銀兌現其刺激承諾。景順香港及中國投資總監馬磊不諱言：「短期內，市場情緒可能過度高漲，但投資人終將回歸基本面。」

中國股市在十一黃金週結束後今日開市，投資人密切關注市場後續變化。儘管過去一月中國股市大幅走高，但包括摩根大通等全球基金經理人與經濟學家，對北京能否阻止已形成的經濟惡性循環紛紛提出警告。

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匯豐環球私人銀行亞洲投資長Cheuk Wan Fan指出：「必須推出更大規模的財政寬鬆措施，以支撐動能的復甦，並實現經濟成長五％的目標。而基於我們對今年中國經濟成長放緩至四．九％、明年四．五％的預期，目前我們對中國與香港股市仍維持中立評級。」

摩根大通亞太區首席市場策略師許長泰也說，為提振經濟活動與信心，中國當局必須採取更多措施，「目前為止的政策可能有助於平緩去槓桿過程，但資產負債表的修復也必須進行」。

景順分析師馬磊說，近期中國一些個股股價已飆漲三十％至四十％，幾乎達歷史高點，但未來十二個月基本面是否將一樣好，充滿不確定性。儘管樂觀情緒可能支持股市持續上漲，然而，過去也出現一些「虛假曙光」，二月一波漲勢，之後完全消失便是一例。

投資管理機構Wasatch分析師克里希南表示：「中國政府希望重燃信心，但我不知道能否實現，人們就是不消費，對前景和就業也不樂觀。」

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song說：「我們必須確保最新的閃電政策能否有效穩定房市的跌勢，而不僅是熱錢湧入股市。」

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