晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中股飆漲 全球基金管理人：虛假曙光

2024/10/08 05:30

中國股市強彈，分析師警告，投資人須慎防虛假曙光。（歐新社資料照）中國股市強彈，分析師警告，投資人須慎防虛假曙光。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕自九月下旬中國推出一連串刺激措施以來，中國股市強勁反彈，香港中國企業指數迄今已飆漲逾三十五％。然而，越來越多投資機構對中國股市能否延續該漲勢感到質疑，並等待北京拿出真金白銀兌現其刺激承諾。景順香港及中國投資總監馬磊不諱言：「短期內，市場情緒可能過度高漲，但投資人終將回歸基本面。」

中國股市在十一黃金週結束後今日開市，投資人密切關注市場後續變化。儘管過去一月中國股市大幅走高，但包括摩根大通等全球基金經理人與經濟學家，對北京能否阻止已形成的經濟惡性循環紛紛提出警告。

匯豐環球私人銀行亞洲投資長Cheuk Wan Fan指出：「必須推出更大規模的財政寬鬆措施，以支撐動能的復甦，並實現經濟成長五％的目標。而基於我們對今年中國經濟成長放緩至四．九％、明年四．五％的預期，目前我們對中國與香港股市仍維持中立評級。」

摩根大通亞太區首席市場策略師許長泰也說，為提振經濟活動與信心，中國當局必須採取更多措施，「目前為止的政策可能有助於平緩去槓桿過程，但資產負債表的修復也必須進行」。

景順分析師馬磊說，近期中國一些個股股價已飆漲三十％至四十％，幾乎達歷史高點，但未來十二個月基本面是否將一樣好，充滿不確定性。儘管樂觀情緒可能支持股市持續上漲，然而，過去也出現一些「虛假曙光」，二月一波漲勢，之後完全消失便是一例。

投資管理機構Wasatch分析師克里希南表示：「中國政府希望重燃信心，但我不知道能否實現，人們就是不消費，對前景和就業也不樂觀。」

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song說：「我們必須確保最新的閃電政策能否有效穩定房市的跌勢，而不僅是熱錢湧入股市。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財