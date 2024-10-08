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消費降級加劇 中國旅遊業：史上最慘黃金週

2024/10/08 05:30

中國消費降級影響旅遊，一些業者感嘆經歷最慘淡黃金週。（美聯社）中國消費降級影響旅遊，一些業者感嘆經歷最慘淡黃金週。（美聯社）

海南三亞業者︰訂房率僅去年的60％ 約為2019年疫情前的50％

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國新華社依中國交通運輸部數據推測，十一長假跨區人員流動量將達十九．四億人次，反映旅遊熱況。不過，對許多旅遊業者而言，現實卻是無比殘酷，一些業者感嘆，這是「有史以來最慘的」旅遊旺季，有些業者的業績甚至遠比疫情黑暗時期還低。

香港《南華早報》報導，從事高檔旅遊的中國旅行社Dear Voyage營運長官文露（音譯）說：「我從未看過『黃金週』的業績如此慘淡，比淡季最門可羅雀時還慘。」

報導指出，傳統黃金週到處人滿為患，遊客如織，然而，今年卻流露出消費支出疲軟的深層危機，許多遊客在經濟不安中，不願打開錢包消費。

海南三亞的旅行社業者沈倩愉（音譯）說：「多數飯店在黃金週期間沒有漲價，然而訂房率僅達去年的六十％至六十五％，約為二○一九年疫情前的一半。」

中國官方旅遊數據總是呈現一片繁榮景象，中國文旅部公布，九月中秋節三天假期，境內旅遊達一．○七億人次，較二○一九年同期成長六．三％；旅遊支出總額達人民幣五一○億元，較二○一九年成長八％；人均支出四七七元，高於二○一九年的四五○元。

中國國家鐵路集團數據也顯示，今年為期六十二天的暑假期間，全國鐵路運輸載客量達八．八七億人次，年增六．七％，創新紀錄。

官文露說：「旅遊業者從不看這些統計數據，因無法理解這些數據是怎麼來的，你越是看它，就越覺得自己很蠢。」

旅遊業刊物《旅遊地帶》創辦人張浩希（音譯）說，消費支出降級已影響旅遊業整體情緒，根據他對旅行社的調查，青海一家高級賓館在十一黃金週期間的住房率僅三十％。

青海高級賓館訂房率僅30％

儘管中國當局推出一連串刺激措施，但中國消費降級趨勢加劇。官文露說：「人們認為新疆到處都是遊客，但新疆有無數的賓館正排隊出售，更別提雲南的麗江與大理，我認為沒有比這更艱難的狀況了。」

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