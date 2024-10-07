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蘇伊士運河祭零關稅 爭取落地投資

2024/10/07 05:30

外貿協會籌組2024非洲藍海旗艦團，赴埃及期間訪團實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。（記者廖家寧攝）外貿協會籌組2024非洲藍海旗艦團，赴埃及期間訪團實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕外貿協會籌組二○二四非洲藍海旗艦團，赴埃及期間實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。蘇伊士運河經濟區管理局指出，運河占全球十二％貿易量，為吸引外商投資，祭出多項關稅優惠，包括最終產品的進口零組件零關稅，更允許外資一○○％控股。

蘇伊士運河經濟區管理局指出，蘇伊士運河年均通航船隻達二．六萬艘，前景廣闊。為促進外商投資落地，該局祭出多項租稅優惠政策，若廠商從運河區出口最終產品，則進口零組件享零關稅；無論從當地或國外已用於製造的所有原物料、零組件，都享零增值稅。

另，外商享有五十％企業退稅，期限為七年，並允許外資一○○％控股，外國投資商並可獲批五年的居留許可。

非洲鄰近歐洲市場，加上人口紅利豐沛、工資低廉，隨未來外資落地建置組裝與生產基地，可期逐步帶動內需消費力，發展為消費市場。

中、日、韓企業看準非洲商機，對非洲投資增加，尤其中國以外交經濟政策砸大錢投入非洲國家的基礎設施，日、韓則提出融資協處措施，對國內中小企業出口非洲的投資項目提供信用擔保。

經濟部貿易署表示，非洲仍有許多外商投資障礙，包括非關稅成本高、電力等基礎建設待改善、產業鏈不甚完整，部分國家更有治安不佳、政治動盪及匯率震盪等，赴非投資台商仍須密切評估相關風險。

外貿協會指出，聯合國貿易與發展會議最新報告顯示，埃及連兩年成為非洲首選投資目的地；另埃及政府統計，二○二○年吸引外國直接投資（FDI）達五二六億美元、占全非十八．六％。

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