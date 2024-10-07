晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-財經焦點〉台灣人壽祖孫三代健走 13年繞台灣390圈

2024/10/07 05:30

台灣人壽「祖孫三代 龍來健走」，昨日於台北市立動物園號召民眾一起齊走。（台灣人壽提供）台灣人壽「祖孫三代 龍來健走」，昨日於台北市立動物園號召民眾一起齊走。（台灣人壽提供）

記者高嘉和／台北報導

林美秀與祖孫三代一起健走！中信金控（2891）旗下台灣人壽昨於台北市立動物園舉辦「祖孫三代 龍來健走」，公益大使「國民媽媽」林美秀、台灣阿龍、中國信託體育選手與2,000多名民眾健康齊走，台灣人壽更創金融保險業先例，支持動物園「穿山甲認養計畫」，台北市立動物園代理園長朱孝芬、台灣人壽董事長許舒博共同完成「穿山甲大背小」儀式，象徵世代傳承、健康生態永續。

台灣人壽「祖孫三代」健走舉辦第13年，鼓勵跨世代民眾全齡健康促進，更希望每年健走成為家庭團聚日；2012年迄今，「祖孫三代」健走陪伴新舊鐵粉1,100萬人次，足跡遍及全台，累計走出近43萬公里，相當繞台灣約390圈，累積健康更累積了難忘記憶，未來台灣人壽將陪伴跨代民眾持續TeamWalk、挺健康！

台北市副市長張溫德肯定台灣人壽促成大手牽小手、「祖孫三代」來動物園健走，展現台北市運動之都特色，而認養穿山甲更讓動物復育成果發光發熱。

台灣人壽董事長許舒博表示，中國信託長期關注自然與生物多樣性危機，台灣人壽響應母公司理念，力挺瀕危物種穿山甲認養計畫，為穿山甲永續保險，也希望透過祖孫三代健走，延續「We are family」精神。

健走公益大使林美秀大展勇腳走完3公里，健走沿途與熱情粉絲合影，她強調「健康」很重要，而「健走」就是一帖良藥，鼓勵民眾動起。

今年健走最高齡者來自台北市文山老人服務中心93歲丁爺爺，偕老伴輪椅代步體驗大自然，看到中信兄弟球星陪走開心地眼眶泛淚；年紀最小的是1919中華基督教救助協會陪讀班3歲何小妹，第二次來到動物園熟門熟路當起小小導覽員，一家四口健走邊欣賞可愛動物，度過溫馨的家庭日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財