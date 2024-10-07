〈財經週報-財經焦點〉台灣人壽祖孫三代健走 13年繞台灣390圈

台灣人壽「祖孫三代 龍來健走」，昨日於台北市立動物園號召民眾一起齊走。（台灣人壽提供）

記者高嘉和／台北報導

林美秀與祖孫三代一起健走！中信金控（2891）旗下台灣人壽昨於台北市立動物園舉辦「祖孫三代 龍來健走」，公益大使「國民媽媽」林美秀、台灣阿龍、中國信託體育選手與2,000多名民眾健康齊走，台灣人壽更創金融保險業先例，支持動物園「穿山甲認養計畫」，台北市立動物園代理園長朱孝芬、台灣人壽董事長許舒博共同完成「穿山甲大背小」儀式，象徵世代傳承、健康生態永續。

台灣人壽「祖孫三代」健走舉辦第13年，鼓勵跨世代民眾全齡健康促進，更希望每年健走成為家庭團聚日；2012年迄今，「祖孫三代」健走陪伴新舊鐵粉1,100萬人次，足跡遍及全台，累計走出近43萬公里，相當繞台灣約390圈，累積健康更累積了難忘記憶，未來台灣人壽將陪伴跨代民眾持續TeamWalk、挺健康！

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台北市副市長張溫德肯定台灣人壽促成大手牽小手、「祖孫三代」來動物園健走，展現台北市運動之都特色，而認養穿山甲更讓動物復育成果發光發熱。

台灣人壽董事長許舒博表示，中國信託長期關注自然與生物多樣性危機，台灣人壽響應母公司理念，力挺瀕危物種穿山甲認養計畫，為穿山甲永續保險，也希望透過祖孫三代健走，延續「We are family」精神。

健走公益大使林美秀大展勇腳走完3公里，健走沿途與熱情粉絲合影，她強調「健康」很重要，而「健走」就是一帖良藥，鼓勵民眾動起。

今年健走最高齡者來自台北市文山老人服務中心93歲丁爺爺，偕老伴輪椅代步體驗大自然，看到中信兄弟球星陪走開心地眼眶泛淚；年紀最小的是1919中華基督教救助協會陪讀班3歲何小妹，第二次來到動物園熟門熟路當起小小導覽員，一家四口健走邊欣賞可愛動物，度過溫馨的家庭日。

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