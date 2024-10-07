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〈財經週報-熱門族群〉中國撒幣注入活水 激勵鋼鐵族群

2024/10/07 05:30

美國降息加上中國降準等刺激下，激勵鋼鐵族群士氣。 （資料照）美國降息加上中國降準等刺激下，激勵鋼鐵族群士氣。 （資料照）

記者林菁樺／專題報導

隨著美國降息加上中國降準等刺激下，市場資金充沛，替低迷已久的鋼市注入強心針，迎接鋼市「金九銀十」，激勵鋼鐵族群士氣，包括鋼筋大廠豐興（2015）上週五股價重返兩年半高點，海光（2038）也收復所有均線，中鴻（2014）週線更拉出連4紅。

政策利多支撐 10月鋼鐵旺季可期

豐興指出，近期因中國降準、降息等政策利多支撐下，鐵礦砂期貨大漲，市場瀰漫樂觀氣氛，扭轉自8月下旬以來跌跌不休的局面，且10月為鋼鐵旺季，後市展望可期。

近期受到颱風影響，台股也跟著放颱風假，但豐興受到三大法人青睞，尤其外資更是連四買，上週五開盤股價最高觸及87.2元，改寫2022年5月後新高，上週豐興週線小漲1.54%、收在85.9元，交易量1622張。

同樣是鋼筋廠的海光也受惠市場買氣轉強，接單提前達標，外資也認錯回補，上週一（9月30日）大賣2367張，隨後轉為連二買，海光上週五股價收在20元，週線上漲3.9%、交易量2.6萬張。

中鴻日前舉行法說會，釋出鋼市低迷已經來到最糟狀況，但美中兩大經濟體的降息、降準，讓低迷已久的鋼鐵等傳產注入活水，鋼鐵業的第四季會是「關鍵過渡期」，需求與價格雖「不會一步到位」，但明年可整體復甦。

近期三大法人一度對中鴻連17買，推升股價扶搖直上，上週一最高來到23.3元、交易量暴增到11.2萬張，但颱風過後上週五轉買為賣，外資近3個交易日合計大賣逾6,400張，上週五股價收22.55元，在投信、自營商力挺下，單週股價仍漲5.13%。

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