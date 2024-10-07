〈財經週報-台股盤勢解析〉台股維持箱型整理

蘋果新機、PC或筆電銷售不如預期，加上時序上又來到旺季尾聲，讓市場動能缺乏催化劑。 （彭博）

■周敬烈

4日台股早盤一度上漲逾百點，但受到美國碼頭罷工喊卡，相關族群面臨沉重賣壓，拖累大盤，走勢震盪且由紅翻黑，所幸在重要權值股等撐盤下，跌幅收斂，終場下跌87.68點，收在22,302.71點，雖失守十日線，但仍力守季線大關，成交量4,083.7億元。週，線翻黑。

回顧台股第三季來迄今，台股波動幅度雖大、但在部分市場關注面仍存有不確定性，加上資訊空窗期，市場易受短線消息面影響，預期走勢仍大致維持區間整理的格局︰理由之一是從8月初低點迄今，反彈幅度大致來到相對滿足點，後續空間有限；其次，若對照5月到7月量能表現，現階段交投動能相對不足。

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蘋果新機銷售不如預期 電子業旺季缺乏催化劑

再就基本面來看，8月到10月通常為電子業的旺季，但今年不論是蘋果新機，還是原本市場期待PC或筆電銷量有機會搭上AI熱潮，在需求上都出現預期落差，加上時序上又來到旺季尾聲，以及來到資訊的空窗期等大環境，也讓市場動能缺乏催化劑。

就總經面或政策面來看，美國聯準會（Fed）降息兩碼被視為預防性降息，政策轉向有望提供勞動市場及經濟表現支持，不確定因素消彌。接下來可持續關注牽動經濟動能表現的美國10月、11月勞動市場表現。另方面，中國政府近期祭出強力政策激勵中股和港股，化解先前擔憂，亦為市場挹注一定程度信心。

另方面，若就評價面來看，大盤上檔空間也受到壓抑。台股目前本益比約22.9倍、本淨比約2.5倍，前者約在10年平均之上1.5個標準差，後者約在10年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要。

AI主題缺乏亮點 盤面上將維持類股輪動

展望後市，時序上將步入第四季，短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，台股仍然是受惠AI的結構性成長，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。

政策面，中國推出重大刺激計劃以重振放緩的經濟，相關中概股呈現反彈。聯準會在9月FOMC利率會議決議降息兩碼，仍要持續觀察後續經濟狀況。

10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第三季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。整體來看，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選及地緣政治風險等不確定性因素。不過年底前日本貨幣政策影響有望趨緩，但明年仍需留意。

11月作夢行情可望展開 留意相關題材

至於在第四季布局策略與步調上，考量基本面與總經面都有不同的訊息會相繼牽動或干擾市場投資情緒，資金輪動加快，故建議把握市場的節奏，例如10月有失業率數據、企業營收與財報等牽動市場，11月之後則是隨著作夢行情有望逐步展開，有望帶動相關題材。 （作者為安聯台灣科技基金經理人）

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