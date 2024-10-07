〈財經週報-打炒房〉打炒房避免錯殺 4情況仍可取得寬限期

中央銀行首將「有房無貸」者納入管制，民眾購屋只剩下列4種情況可以取得寬限期。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

央行新一波信用管制下的8種買屋樣態的應對

史上最重信用管制大解析！中央銀行首將「有房無貸」者納入管制，民眾購屋只剩下列4種情況可以取得寬限期，包括「無房無貸」者、因應營業使用的購屋行為、共同繼承持分少於40平方公尺（約12坪）以及夫妻房產分開登記，基於「一人一貸不受限」原則，也不會受到限制。

為避免錯殺無辜，央行也正在收集相關個案與資料，並考量銀行實務上承作情況，比如名下繼承1間房產在屏東，工作地點在台中或是台北，是第一次買房，有很大可能會被排除；若繼承2屋以上，或過去不止一次利用寬限期買房，就不在此列。另，若因繼承與兄弟姐妹有共同持分，依金管會規定，持分低於40平方公尺，符合新青安申請資格，當然也可排除在規定之外，歸入「無房無貸」者。至於是否要再放寬持分標準，須再討論。

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繼承房屋與工作地點不同 可能排除納管

新青安除要求無自用住宅條件，還包含配偶與未成年子女名下無房，但央行信用管制未要求歸戶處理，「一人一貸不受限」，就是家庭要換屋或購買第2屋，若第1間登記在丈夫名下、貸款人也是丈夫，第2間用妻子名義申請購屋貸款，因妻子名下無房無貸，不僅有寬限期還可以有正常房貸成數。若房產由夫妻共同持有，則夫妻雙方名下皆「有房」，無法有寬限期，但妻子算「有房無貸」，仍算買第1屋，房貸成數不會被打到5成以下。

央行也在新增的問答中提出，若民眾已有房，但因營業需要有購屋需求，只要符合當地政府確實可供營業使用，且銀行實地查核並簽署切結書，就不會受到這次管制限制。不過，若名下已持有商辦或是農舍，就算不是自住，都視同有房，想再購屋，若有房貸算買第2屋，無房貸就是買第1屋、無寬限期。

預售屋交屋 因政策變動不致違約

央行官員表示，房市信用管制精神，是要限制過多信用資源集中到不動產，新的購屋需求若須用到銀行資金都會受到嚴格檢視，其他各種名目借款，比如信貸、房屋增貸、轉貸，也都必須與銀行簽署切結書，確保資金不會流向不動產，央行屆時也會透過專案金檢來核實。

至於交屋問題，央行此次將第2屋貸款成數下調至5成且全國一體適用，有民眾反應2年前訂下的預售屋現在要交屋了，原本以為不在特定區域內，貸款成數可以有8成，現在突然少了3成，可能會因違約產生損失。官員表示，預售屋買賣定型化契約應記載事項中，內政部已有解釋，若因政策變動，屬於不可歸責因素，賣方可主張分期清償，買方也可解約，不會有違約問題。

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