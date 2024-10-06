海外旅遊加持 網路投保創同期新高

金管會公布國內最新「網路投保」統計，在海外旅遊助攻下，今年前八月壽險業投保件數（初年度）為六十七．一七萬件、產險業投保件數（簽單）四六二．一五萬件，合計為五二九．三二萬件，創下史上同期新高，投保金額三十五．二億元，也是史上同期最多。圖為桃園國際機場。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布國內最新「網路投保」統計，在海外旅遊助攻下，今年前八月壽險業投保件數（初年度）為六十七．一七萬件、產險業投保件數（簽單）四六二．一五萬件，共五二九．三二萬件，創下史上同期新高，投保金額三十五．二億元，也是史上同期最多。

前8月529萬件 金額逾35億

金管會保險局表示，去年網路投保件數達六二一．一五萬件、年增四十六％，投保保費收入四十四億元、年增十八％，已雙創史上最高，今年可望超過去年，續創歷年最高。

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網路投保大飆升，海外旅遊全面助攻可說功不可沒，例如壽險業網路投保件數前三大險種，全由「旅行平安險」相關商品包辦；產險業前三大險種，第二及第三名也都是「旅行綜合險」。

交通部觀光局統計，國人今年前七月出國人次達九八四萬人次，八月即將破千萬人次大關，顯示出國旅遊潮擋不住。以今年前八月網路投保的銷售金額統計，壽險業前三大依序為國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽；產險業前三大依序為富邦產險、新安東京海上及國泰產險。

金管會提醒，購買網路投保應注意四大事項，一是詳閱網路投保保險商品說明、保單條款等，慎選符合需求的保險商品，以避免投保後因認知不同而衍生爭議；二是網路投保的壽險商品，要保人與被保險人需為同一人，但以自然人憑證註冊或要保人為七歲以下未成年子女投保旅行平安保險，不在此限。

三是以網路投保之人身保險商品，身故受益人以被保險人直系血親、配偶或法定繼承人為限；四是若以網路方式投保二年期以上之人壽保險，要保人仍有「契約撤銷權」，得於收受保單之翌日起十日內申請契約撤銷。

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