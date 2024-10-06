新增房貸利率緩升 還款壓力漸增

購屋負擔持續沉重，不只房貸越背越久，利率也逐漸拉高，全國新增購置住宅平均利率已連六季突破2％。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕購屋負擔持續沉重，不只房貸越背越久，利率也逐漸拉高，全國新增購置住宅平均利率已連六季突破二％。根據內政部最新統計，今年第一季六都新增購置住宅貸款平均利率，新北市、桃園市及高雄市均較上一季全數走升，全國、六都加新竹縣市全數從二．二二％起跳，以高雄市最高、約二．三一％。

新增購置住宅貸款平均利率（資料來源：內政部不動產資訊平台製表：記者徐義平）

Q1新增房貸利率2.22％起跳 高雄最高

房地產業者指出，銀行房貸滿水位、加上央行祭出第七波信用管制衝擊，不只購買預售屋要交屋的民眾將面臨申請房貸得排隊，第二屋換屋族也得籌錢補足一至二成的房貸差額，而已上車購屋者，房貸將出現越背越久、利率逐步緩升的兩難，預測短期內房貸負擔只會持續加重，很難有降息機率。

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房市專家何世昌指出，因國銀普遍以價制量，房貸利率走升難回頭；截至九月底，還有部分銀行、壽險業者陸續調升利率，三％利率變得更加常見；事實上，因部分銀行會要求房貸族加購房貸壽險、投資保單等商品，買房實際承擔的利率成本將比帳面更高。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「銀行法」第七十二之二條限制，加上房貸需求量暴增，房貸條件除了政策對首購等特定族群還有保護、補貼之外，差別取價已是市場法則；若非受到政策保護支持，或銀行偏好的借款人，都得面對升息、升準、信用管制後的資金緊縮條件，且面臨估值保守、成數不足、利率高、年期短等多重壓力。

他認為，實質房貸壓力累加趨勢，將一改二○二○年以來無上限量化寬鬆、零利率，資金潮帶動抗通膨買盤的投資環境，加重升息循環的壓力，造成置產、投資的需求觀望，若房貸條件持續緊縮，恐早晚戳破高房價的泡沫。

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