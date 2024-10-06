晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新增房貸利率緩升 還款壓力漸增

2024/10/06 05:30

購屋負擔持續沉重，不只房貸越背越久，利率也逐漸拉高，全國新增購置住宅平均利率已連六季突破2％。（資料照，記者徐義平攝）購屋負擔持續沉重，不只房貸越背越久，利率也逐漸拉高，全國新增購置住宅平均利率已連六季突破2％。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕購屋負擔持續沉重，不只房貸越背越久，利率也逐漸拉高，全國新增購置住宅平均利率已連六季突破二％。根據內政部最新統計，今年第一季六都新增購置住宅貸款平均利率，新北市、桃園市及高雄市均較上一季全數走升，全國、六都加新竹縣市全數從二．二二％起跳，以高雄市最高、約二．三一％。

新增購置住宅貸款平均利率（資料來源：內政部不動產資訊平台製表：記者徐義平）新增購置住宅貸款平均利率（資料來源：內政部不動產資訊平台製表：記者徐義平）

Q1新增房貸利率2.22％起跳 高雄最高

房地產業者指出，銀行房貸滿水位、加上央行祭出第七波信用管制衝擊，不只購買預售屋要交屋的民眾將面臨申請房貸得排隊，第二屋換屋族也得籌錢補足一至二成的房貸差額，而已上車購屋者，房貸將出現越背越久、利率逐步緩升的兩難，預測短期內房貸負擔只會持續加重，很難有降息機率。

房市專家何世昌指出，因國銀普遍以價制量，房貸利率走升難回頭；截至九月底，還有部分銀行、壽險業者陸續調升利率，三％利率變得更加常見；事實上，因部分銀行會要求房貸族加購房貸壽險、投資保單等商品，買房實際承擔的利率成本將比帳面更高。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「銀行法」第七十二之二條限制，加上房貸需求量暴增，房貸條件除了政策對首購等特定族群還有保護、補貼之外，差別取價已是市場法則；若非受到政策保護支持，或銀行偏好的借款人，都得面對升息、升準、信用管制後的資金緊縮條件，且面臨估值保守、成數不足、利率高、年期短等多重壓力。

他認為，實質房貸壓力累加趨勢，將一改二○二○年以來無上限量化寬鬆、零利率，資金潮帶動抗通膨買盤的投資環境，加重升息循環的壓力，造成置產、投資的需求觀望，若房貸條件持續緊縮，恐早晚戳破高房價的泡沫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財