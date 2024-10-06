背貸到退休！北北桃中房貸期數創新高

新增購置住宅貸款平均還款期數（資料來源：內政部不動產資訊平台製表：記者徐義平）

〔記者徐義平／台北報導〕房價高漲，為一圓買房夢，不少購屋族只能被迫選擇長年期房貸及使用寬限期來「支撐」購屋負擔能力，房貸越背越久，甚至得背到退休。根據最新統計，今年第一季台北市、新北市、桃園市及台中市等四都的新增購置住宅貸款平均期數全數打破最長紀錄，全國平均房貸還款期數已連續三季破二十五年。

今年第一季台北市、新北市、桃園市及台中市等四都的新增購置住宅貸款平均期數全數打破最長紀錄，全國平均房貸還款期數已連續三季破25年。（示意圖，中央社資料照）

Q1四都新增房貸期數 16年新高

根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季全國新增購置住宅貸款平均期數達三○五期（約二十五．四一年），追平去年第三季史上最長紀錄，且已連三季逾三百期；另觀察六都與新竹縣市，今年第一季台北市達二九七期、新北市三一六期、桃園市三一八期、台中市三一九期，四都加新竹縣全數突破二○○八年第一季有統計以來的逾十六年新高。

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南二都房貸年限縮短2年

台南市、高雄市則出現新增房貸期數減少，第一季分別為三○九期、三一五期，對比去年第三季房貸最長的三三六期、三四八期，各減少二十七期（約二．二五年）、三十三期（約二．七五年），南二都新增房貸平均年限縮短了逾二年；但今年第一季新竹縣、市新增平均房貸期數各為三二七期、三二○期，前者創下各縣市背貸期數紀錄。

房市專家何世昌分析，受到新青安最長四十年期房貸影響，房貸還款期普遍拉長，但自七月起因銀行自發性限貸，加上央行要求國銀降低不動產放款集中度，部分銀行限縮第二屋以上的房貸年限至二十年，預期第三至第四季，平均房貸年限增勢將出現轉折。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，在社會結構轉變，借款人收入來源多元，加上銀行過度競爭，降低轉貸門檻、放寬信用額度，購屋者延長房貸年期的壓力持續，主因還是高房價所造成，新青安四十年期房貸只是觸媒，才讓房貸族被迫得背貸背到退休。

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