風電國產化3-1期維持、3-2期鬆綁 下游供應鏈喊讚

新光鋼董事長粟明德。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內離岸風電因國產化規定遭歐盟狀告WTO（世界貿易組織）違反國際貿易規則，引起國內產業議論紛紛，經濟部除了找業者開會，日前緊急宣布區塊開發三之一期可維持、三之二期採個案審查鬆綁。對此，下游供應鏈業者之一的前端離岸風電設備製造拍手叫好，因業界整體投資近三千億元，要搶攻三兆元的周邊商機，若政策回溯轉彎，將打亂人才培育、訂單及擴廠等計畫。

台供鏈投資3千億

憂打亂育才、接單、擴廠計畫

經濟部因風電國產化議題組團赴歐諮商，上月底緊急找開發商開會，被業界稱為「九二三之亂」，原傳出區塊開發三之一期風場有機會鬆綁，但官方已澄清，三之一期風場並非台歐盟諮商範疇，相關政策並未改變；至於三之二期風場則有三種不可歸責樣態，經濟部將採「通案原則、個案審查」方式辦理。

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新光鋼看好國內離岸風電發展，成立子公司前端離岸風電，主要從事焊接鋼管製造。新光鋼董事長粟明德表示，不僅新光鋼，國內還有中鋼、世紀鋼、華新麗華等投資水下基礎、海底電纜等相關領域，業界願意投資高達三千億元，是因為離岸風電到二○三五年約有十五GW併網量，估有三兆元商機。

但近期因國產化紛擾，前端離岸風電手上只能先生產通霄火力電廠大尺寸水管，所幸三之一期渢妙風場的開發商CIP已發出開工通知給世紀集團，該公司也會承接相關焊接工程，訂單不至落空。

粟明德也分享，台灣投入國產化是從零開始，不像其他國家原本有相關經驗，可較快銜接，而焊接人才更是從白紙開始培養，國產化若緊急轉彎，不僅擔心訂單，也會讓從業人員對前景出現疑慮，未來擴廠計畫也要有穩健訂單支撐，前端離岸風電運作順暢後才有機會轉上市櫃。

他強調，國產化不是不能鬆綁，但需要給業者時間緩衝，未來三之三期朝向彈性放寬，業界已具備競爭力，也不怕與外國業者競爭。

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