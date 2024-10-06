地方卡照、弊案頻傳 光電併網大落後

光電開發受阻 併網量放緩（資料來源 : 經濟部能源署製表 : 記者林菁樺 圖 : 中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕太陽光電是台灣發展最為成熟的綠能之一，但也遭遇最大阻力，包括地方不願發照、弊案頻傳、中央對核能態度不明等；市場悲觀估計，今年光電併網恐不足二GW，投資信心受挫，也影響到部分供應鏈鋼鐵業，未再接新的光電支架訂單。

市場悲觀估計 今年併網恐不足2GW

經濟部統計，截至今年八月底的太陽光電累計併網量約十三．六GW，官方仍未依現況滾動下修目標，依然訂出二○二六年的具體併網目標得達二十三GW，等於二年半就要暴增快十GW。

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鋼鐵業透露無新訂單

事實上，今年適逢大選年，光電開發案本就會暫緩，但選後卻未如預期回溫。業界人士直言，部分地方政府與中央「顏色」不同，頻對光電案卡關，又有弊案等負面消息，加上中央對核電態度搖擺模糊，都讓外界對光電投資前景大打問號。

光電模組業：今年少近3成

有南部鋼鐵業透露，目前手上光電支架訂單能見度很差，估計明年就全數交貨完畢，若市場信心沒有改善，再沒有新案，訂單就快要斷炊；也有光電模組業者直言，今年併網量不增反減，估計今年少近三成，單一年度恐未達到二GW，對未來二年國內的光電市場相當悲觀。

新光鋼董事長粟明德坦言，今年的確有因為選舉年部分受到影響，但新政府上路需要時間調整，也有看到政策在想辦法排除障礙，並讓審件加快，長期而言對光電市場仍持樂觀態度。

新光鋼長期與向陽光電合作，雙方開發的義竹漁電共生達三一二MW，預計明年中併網量可達三○○MW，未來全年電費收入逾二十億元。向陽光電董事長陳貴光表示，義竹漁電共生發電效率優於預期，且因選用新光鋼高強度支架，歷經颱風考驗從未損壞。

他也說，民間大廠因ESG趨勢，綠電需求殷切，該案場已賣電給國內上市櫃的伺服器大廠，而賣給民間企業的價格比躉售台電還高，雙方已簽約十MW，未來還有意擴大採購量，也盼農電共生能在國內推動順利。

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