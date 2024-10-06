晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-成衣產業〉孟加拉動盪 供應鏈轉移東南亞

2024/10/06 05:30

孟加拉因為地緣政治態勢仍然緊張，巴基斯坦、越南等國家的工廠將受惠轉單效益。 （法新社）孟加拉因為地緣政治態勢仍然緊張，巴基斯坦、越南等國家的工廠將受惠轉單效益。 （法新社）

記者方韋傑／專題報導

觀察現階段區域地緣政治態勢仍然緊張，成衣巨擘儒鴻（1476）、聚陽（1477）除了看準東南亞關稅減免優勢，也透過上下游結盟降低生產成本，在市場動盪中持續提升產品毛利率，振大環球（4441）藉由非洲廠區強化輸往美洲市場的能量。

儒鴻、聚陽轉單東南亞 振大環球前進非洲

不過，供應鏈調整的過程中同時存在風險，以服裝產業作為重要經濟來源的孟加拉，除了當地原本就面臨基礎設施不足下引發的缺電問題，今年更是屋漏偏逢連夜雨，極端氣候帶來接連不斷的洪水災情，導致8月海陸運輸停擺，該國針織品製造商和出口商協會甚至對此公布驚人數據，強調當地服裝產量銳減5成。

過去全球許多中階品牌廠，或是部分快時尚品牌，皆仰賴孟加拉供應平價針織服飾，但從該國產業結構不難發現，當地工廠所使用的棉花皆為海運進口，如今受到天災重創經濟命脈，該國服裝製造暨出口商協會前主席魯巴納·胡克（Rubana Huq）更已公開表明，整體產能至少需要半年才能完全恢復，有10%至15%的訂單在復原期間恐怕會輾轉流失到其他國家。

國內紡拓會憑藉歷年組團前往海外參展的經驗研判，巴基斯坦、越南等國家的工廠，可能將受惠於孟加拉災情衍生的轉單效益。由此可見，台廠在佈局海外產線時，除了考量關稅、交通區位、勞力成本，以及供應鏈聚集經濟效益之外，也需盡力將天災造成的不可抗力因素納入風險管控範圍，以利品牌客戶視情況即時轉移訂單、調度產能，最大程度地降低不確定性因素對營運所產生的負面衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財