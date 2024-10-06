〈財經週報-成衣產業〉孟加拉動盪 供應鏈轉移東南亞

孟加拉因為地緣政治態勢仍然緊張，巴基斯坦、越南等國家的工廠將受惠轉單效益。 （法新社）

記者方韋傑／專題報導

觀察現階段區域地緣政治態勢仍然緊張，成衣巨擘儒鴻（1476）、聚陽（1477）除了看準東南亞關稅減免優勢，也透過上下游結盟降低生產成本，在市場動盪中持續提升產品毛利率，振大環球（4441）藉由非洲廠區強化輸往美洲市場的能量。

儒鴻、聚陽轉單東南亞 振大環球前進非洲

不過，供應鏈調整的過程中同時存在風險，以服裝產業作為重要經濟來源的孟加拉，除了當地原本就面臨基礎設施不足下引發的缺電問題，今年更是屋漏偏逢連夜雨，極端氣候帶來接連不斷的洪水災情，導致8月海陸運輸停擺，該國針織品製造商和出口商協會甚至對此公布驚人數據，強調當地服裝產量銳減5成。

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過去全球許多中階品牌廠，或是部分快時尚品牌，皆仰賴孟加拉供應平價針織服飾，但從該國產業結構不難發現，當地工廠所使用的棉花皆為海運進口，如今受到天災重創經濟命脈，該國服裝製造暨出口商協會前主席魯巴納·胡克（Rubana Huq）更已公開表明，整體產能至少需要半年才能完全恢復，有10%至15%的訂單在復原期間恐怕會輾轉流失到其他國家。

國內紡拓會憑藉歷年組團前往海外參展的經驗研判，巴基斯坦、越南等國家的工廠，可能將受惠於孟加拉災情衍生的轉單效益。由此可見，台廠在佈局海外產線時，除了考量關稅、交通區位、勞力成本，以及供應鏈聚集經濟效益之外，也需盡力將天災造成的不可抗力因素納入風險管控範圍，以利品牌客戶視情況即時轉移訂單、調度產能，最大程度地降低不確定性因素對營運所產生的負面衝擊。

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