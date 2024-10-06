〈財經週報-成衣產業〉融資陷危機 時尚新創迎挑戰

Stitch Fix運用人工智慧技術，為旗下時尚服飾造型服務增添附加價值。（彭博）

記者方韋傑／專題報導

儘管紡織產業前景仍然備受看好，但整體市場仍然處於大者恆大的局面，尤其後疫情時代受到庫存去化、通貨膨脹等因素影響，經營時尚品牌或是成衣代工，必須擁有強大的內部管理能力，以快速調控產能，應對終端需求變化，然而過程中需要更為彈性的融資空間，或是雄厚的資本作為支撐，導致後進的紡織新創業者面臨更多困境。

新創品牌Cudoni 籌資900萬美元卻倒閉

從股權管理平台Carta的統計數據顯示，2022年與2023年倒閉的新創企業數量持續增加，以今年首季來看，有254家透過該平台註冊的新創公司關門大吉，達近10年同期新高，不但比2023年首季上升58%，與2022年首季相較之下更是顯著提升124%，當中又以時尚新創企業的倒閉情形特別嚴峻，曾經籌資900萬美元的知名倫敦新創品牌Cudoni也是其中一家收山的公司。

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產業鏈分析，造成整體新創市場融資規模縮減的原因眾多，但最為關鍵的主因在於總體經濟仍然存在極大的不確定性因素，使得許多金主在選擇投資標的，態度變得比以往還要謹慎，承受較大風險的意願度較低，傾向挹注獲利模式明確的新創企業，因此，對於回收週期較長的時尚產業，自然不易取得營運所需的融資。

Stitch Fix利用人工智慧增添價值 獲客戶青睞

值得一提的是，部分時尚新創企業藉由開闢藍海市場、改變商業模式，仍成功在逆境中殺出血路，例如Stitch Fix運用現在最火熱的人工智慧技術，為旗下時尚服飾造型服務增添附加價值，並擴大產品線規模，因而獲得客戶青睞。各大新創孵化器皆認為，除了消費者行為不斷改變，技術也持續迭代，建議時尚新創在籌資時，可提出更為明確的價值所在，也需給出永續商模方向，才有機會獲取更多資金。

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