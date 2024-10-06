〈財經週報-成衣產業〉紡織減塑去碳排 環保再優化

紡拓會表示，台灣企業應該繼續精進製程，推動終端產品的技術含量。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

關於外界時常好奇，為何紡織品需要強化導入再生聚酯？明基材機能織材事業處長李冠緯指出，全球整體PET（聚對苯二甲酸乙二酯）材料中，有高達70%用於紡織品，常見的寶特瓶，其實僅用了整體PET的13%，就連電子產品內的PET含量也才佔整體9%。因此，紡織產業改變材料取向，對於全球淨零碳排效果具有舉足輕重的作用。

導入再生聚酯 紡織業使用循環材料

遠東新（1402）長纖事業部副總黃全億也提到，在PET材料中的聚酯切片（PET Chip），每年全球產能約為9,000萬噸，三分之一用於非纖維領域，多達三分之二會轉化為紡織纖維。未來歐洲綠色政綱（EU green deal）的永續產品生態設計法規（ESPR）將針對循環材料的使用、產品壽命、可回收與追溯性制定規範，雖然細則尚未完全公布，但2025年將會是關鍵觀察期。

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紡拓會進一步指出，紡織產業近年在全球永續發展的壓力下，供應鏈除了需要符合ESG標準，也要著手改善生產製程，減少使用化學原材料，降低廢棄物的產生量，具體落實減碳作為。台灣企業的當務之急，是繼續精進製程，推動終端產品的技術含量，同時加強相關創新服務的水準，確保具備長期競爭力，應對未來挑戰。

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