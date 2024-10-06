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〈財經週報-成衣產業〉跟著時尚走 成衣產業搭上AI環保風

2024/10/06 05:30

織布業織布業

記者方韋傑／專題報導

台灣2018年至2023年梭織布年生產量統計台灣2018年至2023年梭織布年生產量統計

全球成衣產業年度盛會「台北紡織展」將於10月15日揭開序幕，繼去年創下後疫情時代的最大展出規模後，今年預計將有來自全球超過400家業者參展，隨著近年來AI、淨零碳排已成各個產業的發展趨勢，國際品牌廠在今年奧運賽事過後，也進一步強化可完全再生的環保製程，工業市場也進入智慧服裝的早期研發階段，預計將為國內紡織廠營運動能添新柴火。

年國際運動品牌存貨金額走勢年國際運動品牌存貨金額走勢

觀察台廠多年來致力於供應鏈的垂直整合，鎖定利基型時尚領域與機能性成衣品項做為終極發展目標，可望在未來數年擴大市場優勢，根據研調機構MarketResearch調查顯示，預計至2030年，全球成衣市值規模將達到169億美元（約新台幣5,338億元），7年平均複合成長率達4.3%。

未來新產品銷往歐盟、美國，必須具備相當比例的回收材料才可合法販售。（記者方韋傑攝）未來新產品銷往歐盟、美國，必須具備相當比例的回收材料才可合法販售。（記者方韋傑攝）

智慧服裝研發 紡織廠營運添新柴火

從國內成衣大廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）與各個品牌客戶間的合作近況來看，在大環境不確定性因素影響全球經濟表現的情況下，驅動成衣市場仍能穩定成長的主要因素，來自於消費者出現更為傾向客製、個性化服飾，帶動運動休閒的風潮不斷增長，時尚產業也正在聚焦更具包容性與中性的服裝，以供市場作為選擇，為成衣代工業帶來多元、質精、高毛利的訂單。

新產品需有環保概念 台廠回收寶特瓶再生

紡織供應鏈指出，在遏止全球暖化、氣候變遷的過程中，包括歐盟、美國皆預計針對服飾的環保程度進行審查，未來新產品須具備相當比例的回收材料才可合法販售，放眼台廠機能性布料多已使用回收寶特瓶製成的聚酯纖維，如力麗（1444）環保加工絲、新纖（1409）化學聚酯織物、集盛（1455）尼龍廢絲回收紗等，遠東新（1402）更切入廢棄面板薄膜回收，製成再生纖維紗。

所謂聚酯短纖維（PSF）是結構較短、頗具彈性的化學纖維，可直接由聚對苯二甲酸乙二酯（PET）製成，也能透過回收而來的寶特瓶抽出使用，現在已有多達85個品牌與供應商所成立的國際聯盟做出承諾，自發性地在2025年將回收再生聚酯的使用量提升至45%，目標在2030年達到9成，但業者也表示，紡織業將面對飲料龍頭可口可樂公司的競爭，因可口可樂宣布在2030年要全面使用完全藉由回收材料製成的寶特瓶。

MarketResearch報告指出，全球聚酯纖維市值規模在2030年將達318億美元（約新台幣1兆元），以2023年作為基準年，8年平均複合成長率為5.1%。其中，應用於紡織領域的聚酯纖維市值規模將達231億美元（約新台幣7297億元），佔整體72.64%，作為聚酯纖維最大使用量的紡織產業，可望隨著品牌廠增強回收材料的採用力道，逐漸提升產品含金量。

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