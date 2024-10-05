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9月新增就業強勁超預期 美經濟動能維持

2024/10/05 05:30

美國九月新增非農就業數據亮麗超出預期，顯示就業市場依然健康，這代表經濟狀態也相當健康，激勵美股三大指數昨開盤走高。（路透）美國九月新增非農就業數據亮麗超出預期，顯示就業市場依然健康，這代表經濟狀態也相當健康，激勵美股三大指數昨開盤走高。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，九月新增非農就業二十五．四萬人，較八月上修後的十五．九萬人大幅增加，遠高於道瓊預期的十五萬人；失業率四．一％，也較八月與預期的四．二％下滑。相關數據顯示，在聯準會（Fed）進行四年來首度降息後，美國的經濟動能仍維持，可能促使Fed以更為漸進的步伐降息。

Fed料以更漸進步伐降息

CNBC報導，該報告加上前幾月上修的數據，緩解了對美國勞動市場的疑慮；八月新增非農就業人口較修訂前增加一．七萬人，七月增加更多、達五．五萬人，使七月新增非農就業人口上修至十四．四萬人。

就業強勁動能影響薪資，九月時薪月增○．四％、年增四％，分別高於預期的○．三％、三．八％增幅，一週平均工時下降○．一個小時至三十四．二小時。更全面的失業指標（包括怯志工作者與因經濟因素從事兼職工作者）降至七．七％，勞動參與率穩定在六十二．七％。

嘉信理財集團首席固定收入策略師瓊斯（Kathy Jones）說，「這是令人驚嘆的就業報告，遠比預期強勁；最重要的是有上修的趨勢，顯示就業市場依然健康，這代表經濟狀態是健康的」。

美股昨開盤走高，道瓊早盤上漲逾二六○點，標普五百、那斯達克分別漲○．七％、一．一％，費城半導體漲近二％。

最新就業數據顯示美國企業並沒有加快裁員，初領失業救濟人口維持穩定，而招聘率已放緩，包括「褐皮書」等商業調查指出，企業維持相當穩定的員工人數。

聯準會主席鮑爾與其他聯準會官員表示，繼上月降息兩碼（○．五個百分點）後，願意持續調降利率。然而市場對於降息速度存在激辯，鮑爾近日說，預料年底前聯準會兩次會議將至少各降息一碼。

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