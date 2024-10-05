10國贊成5國反對 歐盟通過對中國電動車課最高45％關稅

歐盟27個成員國昨在10國投票支持、5國反對與12國棄權下，通過未來5年對中國進口電動車課徵最高45％關稅。圖為中國江蘇省港口大批電動車準備出口。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐盟二十七個成員國昨在十國投票支持、五國反對與十二國棄權下，通過未來五年對中國進口電動車課徵最高四十五％的關稅，以抵制獲得國家不當補貼的廉價中國製電動車湧入歐洲市場；中國商務部對此表達強烈不滿，呼籲歐盟延後實施該措施，以避免升高貿易衝突。

法、義投贊成票 德、匈反對 12國棄權

歐盟執委會七月已對中製電動車加徵臨時性關稅，四日的投票將該措施升級為永久性。包括法國、義大利與波蘭等十國支持在既有十％關稅上再加徵最高三十五．三％反補貼關稅，德國、匈牙利等五國投票反對，西班牙、瑞典等十二國則棄權。

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法新社報導，儘管該關稅措施未能贏得絕對多數成員國支持，但以德國為首的反對陣營也無力否決；該結果使最終決定權落入歐盟執委會之手。

歐盟執委會昨宣布，投票顯示該案取得足夠支持，儘管如此，歐盟將與中國持續談判，「以探索替代的解決方案，該方案必須完全與世界貿易組織規範相符，能充分解決歐盟執委會調查所確立的有害補貼問題，並且是可以監督與執行的」。

歐盟執委會表示，相關措施是為了保護歐洲關鍵的汽車產業，該產業提供歐盟一四○○萬人的就業，但並沒有取得龐大國家補貼；近期加拿大與美國已對中國電動車加徵一○○％關稅。

德國財長林德納警告，「儘管投票結果支持加徵關稅，但歐盟不應引發貿易戰，應協商出解決方案」；立場親中俄的匈牙利總理奧班批評，「歐盟希望做的就是一場經濟冷戰」。

德國汽車巨頭BMW執行長齊普策說，「投票結果對歐洲汽車業是一記致命訊號，現在需要的是歐盟執委會與中國快速達成和解，以防止兩敗俱傷的貿易衝突」；福斯汽車聲明：「加徵關稅是錯誤方式，無助改善歐洲汽車產業的競爭力。」這兩家德國汽車巨頭都在中國市場有龐大投資與收入。

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