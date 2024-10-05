台泥董座張安平︰中國產能過剩嚴重 刺激效果沒那麼快

台泥集團董事長張安平表示，中國各產業產能過剩問題太嚴重，不是短期內可以消化，預期效益要三、四個月的時間才會發酵。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國疫後景氣低迷，中國政府近期祭出一連串搶救經濟政策；台泥集團董事長張安平表示，中國各產業產能過剩問題太嚴重，不是短期內可以消化，預期效益要三、四個月的時間才會發酵。

張安平說，中國近期一連串政策對刺激中國經濟確實有幫助，雖然經濟會被帶動，但是速度不會太快，主要是消費心態仍需時間調整；例如房地產雖然會受惠，但也需要時間等待，中國民眾不會一看到新政策就趕快跑去買房子，一定會先打聽，確認清楚才有動作。

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他認為，整體景氣仍會拖一陣子，但至少不會再往下走，今年第四季有機會看到一點效益，明年第一季後會比較明顯。

他以水泥產業為例，當地的水泥研磨產能足以供應全球市場需求量，甚至還超過，但往好的方面來看，中國已推出減碳政策，預計明年上路；該政策主要獎勵三年內減碳最好的前十％水泥業者、淘汰減碳表現最差的十％業者，雖然產能過剩問題將有所改善，但還是不夠，仍需要時間逐步調整。

盼台版CBAM納入碳費配套

針對台灣環境部預定在年底前公告碳費制度，但未將台版CBAM納入配套，張安平語重心長地說：「這會把產業搞掉。」他指出，國內水泥一噸最高賣三千元，如果二○三○年一噸水泥要繳三千元碳費，那就不用生產了，因為進口水泥會越來越多，所以台灣還是沒有減碳。

張安平強調，「綠色轉型是跨國界的，自己不生產全靠國外，台灣基礎重工業會死得很難看」；進口水泥現在一年已為台灣帶來三百萬噸碳排，不繳碳費不合理，推動台版CBAM就是要讓進口原物料與商品也要申報碳排、也要付出碳成本。

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