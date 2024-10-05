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基本牛vs.槓桿牛 台港爭亞股漲幅王

2024/10/05 05:30

香港恆生指數昨又超車台股，分析師指出，港股這波行情被視為「槓桿牛」，而台股屬於「基本（面）牛」，爭奪今年亞股漲幅冠軍還有得拚。（彭博）香港恆生指數昨又超車台股，分析師指出，港股這波行情被視為「槓桿牛」，而台股屬於「基本（面）牛」，爭奪今年亞股漲幅冠軍還有得拚。（彭博）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近期漲多修正，昨日指數小跌○．三九％、收在二萬二三○二．七點，最近因中國人民銀行砸錢救市而瘋狂大漲的香港恆生指數，昨上漲二．八二％、收在二萬二七三六．八七點，指數又贏過台股；分析師指出，今年以來亞股漲幅超過二十％的只有港股與台股，其中，港股這波行情被視為「槓桿牛」，而台股屬於「基本（面）牛」，爭奪今年亞股漲幅冠軍還有得拚。

港股近期受到中國政府放寬不動產等相關經濟刺激政策而大漲，今年到九月三十日，港股累計漲幅達二十四．一五％，閃電超車台股的二十三．九五％，搶下今年亞股冠軍寶座。十月二日港股大漲逾六％，收在二萬二四四三點，超越正在放颱風假休市的台股二萬二三九○點，是十個月首度逆轉。

十月三日，台股繼續因颱風假而休市，港股漲多小跌，指數又小輸台股，昨因港股大漲、台股小跌，恆生指數再度勝過台股，落差約四百多點。今年以來漲幅表現，港台差距繼續拉大，港股累計上漲三十三．五七％，而台股上漲二十四．三八％。

港股這波瘋牛 政策槓桿效果拉抬 基本面未好轉

投顧分析師直言，港股這次在極短時間內大幅飆升，情境像是二○一五年，因中國政府推出滬港通、投資機構進場買股，鼓勵投資人大玩槓桿操作，上半年港股也曾一路狂飆，一度奔上二萬八五八八點波段新高；但隨著中國政府又對Ａ股收緊監管及去槓桿化措施，當年恆生指數累計大跌近一千七百點。

分析師指出，相較於中港股這波「瘋牛」是由政策槓桿效果拉抬，實際上中港股掛牌企業營運狀況並未好轉；反觀台股憑藉的是基本面，包括AI（人工智慧）科技股等，且上半年台股上市櫃公司獲利寫下歷年來第三高，比港股更有底氣，今年亞股漲幅冠軍爭霸戰還有得拚。

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