第4季不看淡》外資連2月淨匯入 伺機布局台股

外資今年淨賣超台股及淨匯入金額（製表︰記者王孟倫 圖︰中央社資料照 ）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資銀彈續流入，台股後勢看好！金管會昨公布最新統計，儘管外資在今年九月「淨賣超」台股八○九．九八億台幣，但卻持續第二個月淨匯入台灣市場，而非將資金抽走，九月淨匯入十五．三一億美元、折合約四八四．六億台幣。統計顯示，今年前九月外資淨匯入累計金額達二九五．二三億美元、折合約九三四四億台幣，創史上同期新高紀錄。

外資9月雖淨賣超台股809億 但今年前9月淨匯入9344億創同期新高

外資「淨買超／淨賣超」是指外資買賣我國股票狀況，買超大於賣超就是淨買超，反之則是淨賣超；「淨匯出／淨匯入」是指外資資金匯入及流出兩者相減之後的結果。「淨買賣超」與「淨匯出入」都是觀察外資動向的重要指標。

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8月全球股災 外資仍淨匯入14億美元

觀察八月外資動向，因台股深陷全球股災，引發股民信心危機，外資在八月當月大舉賣超九百多億台幣；但在金管會統計上，外資八月沒有資金外流，反而是「淨匯入」十四．一七億美元。也就是外資不但沒把銀彈匯出，反而資金還持續流入，準備伺機進場加碼台股。

金管會昨公布九月單月最新統計，外資淨匯入十五．三一億美元，以九月三十日收盤匯價三十一．六五一元計算，折合約四八四．六億台幣；外資雖然連續兩個月淨賣超台股，但近兩個月都是淨匯入，顯示外資仍然持續看好台股。

分析師：美降息 市場恢復樂觀情緒

投顧分析師表示，外資七月至九月連續賣超台股，分別為新台幣三五○○億元、一○九三億元及一九二四億元（九月十六日止），近三個月合計賣超六五○○億元；但預期在美國聯準會（Fed）降息後，市場可恢復樂觀情緒，美國大選若是民主黨勝出、政局「維持現況」下，外資資金可望逐步回歸台股。

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