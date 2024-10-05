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台塑新智能跨大步 全固態電池試製生產線

2024/10/05 05:30

台塑新智能總經理劉慧啟指出，彰濱2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，11月正式量產，此外，全固態電池研發也跨出一大步，試製生產線10月起將分兩階段陸續完成。 （記者張慧雯攝）台塑新智能總經理劉慧啟指出，彰濱2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，11月正式量產，此外，全固態電池研發也跨出一大步，試製生產線10月起將分兩階段陸續完成。 （記者張慧雯攝）

彰濱電芯廠落成 11月量產

〔記者張慧雯／台北報導〕補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖！台塑新智能董事長王瑞瑜昨日宣布，彰濱二．一GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，十一月正式量產，若產能全產全銷，年營收將破百億元；同時，全固態電池研發也跨出一大步，試製生產線十月起將分兩階段陸續完成。

王瑞瑜指出，自去年動土以來，歷經逾五百天、近十七萬人次施工，彰濱電芯廠成為全台灣最大規模且高度自動化的鋰鐵電芯生產基地，從「合漿、塗佈、輥分、切卷、組裝、烘烤、注液、化成」八大工序全程在地製作，補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖，大幅提升台灣在全球新能源市場的競爭力。

她說，台塑新智能購置彰濱近二十五公頃土地，目前展開電芯及模組廠第二期前置作業，預計一、二期總產能將擴建至五GWh以上，且同時建設電池回收廠以完備循環經濟體系。

台塑新智能總經理劉慧啟進一步解釋，去年開始積極尋找客戶，包括半導體廠，美國資料中心、電動大巴都是目標族群，同時也發現德國、西班牙等客戶都表態需要不同電池來源（非中國製），若彰濱廠電芯模組能全產全銷、營收會破百億元，目前還在努力中。

有別於業界目前多數仍含有電解液的半固態、準固態電池，劉慧啟也說，目前與明志科大投入完全不含電解液的「全固態電池」技術，雖還在實驗室研發驗證階段，但已獲得台、美、中、日等國十九項專利，另有十項專利申請當中。

他表示，全固態電池的試製生產線第一工段預計十月完工，執行正極、負極、固態電解質膜三大關鍵元件製作工序，明年可完成第二工段，包括進行軟包型全電池堆疊與組裝等，而全固態電池將率先試用於消費性電子產品。

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