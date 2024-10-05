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詐騙通報查詢網APP上架 開放民眾測試

2024/10/05 05:30

數發部「網路詐騙通報查詢網」App，開放民眾下載測試。（數發部提供）數發部「網路詐騙通報查詢網」App，開放民眾下載測試。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕打詐是賴政府首要任務，數位發展部昨宣布，「網路詐騙通報查詢網」App開放民眾下載測試，已在Google Play、Apple App Store雙平台上架，Android、iOS用戶都可下載。App整合Google、Facebook、LINE、Instagram等四大平台詐騙訊息，讓民眾可以查詢或通報，希望在詐騙發生前先預防性下架。

數發部說明，用戶如果在網路上看到一個疑似詐騙的訊息，可以將網址貼到這個App中，查詢是否已有人通報，或是否已確認為詐騙；如果還沒有人通報，也可直接在App中進行通報。

如果是常常被詐騙集團偽冒的公眾人物，也可以透過這個App，將詐騙網址通報給數發部，數發部會盡速通知平台業者，要求他們將詐騙廣告下架。

確認詐騙訊息 平台須24小時內移除

通報網處理流程分為四階段：報案、分案、確認、通知下架。報案的資訊來源主要有三種，包括民眾、AI掃描、公眾人物。報案後數發部會利用AI技術自動進行分案，確認是詐騙訊息後會通知下架，平台必須在二十四小時內移除。如果是偽冒名人詐騙，會直接發訊息向公眾人物確認，再自動將結果轉發給各大網路平台，要求下架貼文或訊息。

記者實際測試發現，App首頁可以看到目前最多人通報的詐騙訊息，分別標示「詐騙訊息，已通知平台移除」或是「疑似詐騙訊息，已通知本人」，也可直接透過關鍵字或網址來搜尋可疑的訊息。

通報金融投資類最多 臉書居平台之首

App也列出詐騙訊息的樣態分布，過去一個月內，通報疑似詐騙訊息高達五萬五千多則，有近半、兩萬七千多則被確認是詐騙訊息，以「金融投資」類別最高，而詐騙的媒介平台則是Facebook最多、Instagram次之。

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