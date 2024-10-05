飆股幕後》傳獲萬潤轉單 惠特5個月狂飆2.2倍

LED點測整合設備商惠特，市場傳出惠特接獲萬潤轉單。（圖：取自惠特官網）

記者方韋傑／特稿

LED點測整合設備商惠特（6706）今年第2季、第3季股價逐月上漲，不到5個月區間漲幅高達228%，惠特昨日股價收172元。市場傳出惠特接獲萬潤（6187）轉單，除了看好該公司第4季可望轉虧為盈，也期待透過發行可轉債新增產能的舉動，能為營運增添柴火。

大戶持股減 散戶比重增

由於惠特股價漲勢兇猛，自9月26日起列為處置股票，期間約每5分鐘撮合1次。以昨日而言，除了短沖主力券商買超佔比超過2成，且持股200張以上大戶的比重約近50%、已連續2週下滑，散戶持股比例則相對升高，提醒投資人追高宜留意套牢風險。

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惠特目前除致力於Mini LED（次毫米發光二極體）產品外，如Micro LED（微發光二極體）、與其他高階產品的測試業務，同時佈局光子共同封裝技術的測試設備，管理團隊看好下半年業務規模擴大，客戶第2季呆帳也可望回沖，第4季將因而受惠並轉虧為盈。此外，惠特現已決議發行5000張可轉債，總金額不超過5億元，用來擴建新廠以因應發債需求。

營運持續虧 追不上股價

惠特今年第2季每股淨損1.67元，獲利表現較去年同期衰退59.05%，儘管8月營收6600萬元，月增5.2%，但仍年減18%，每股淨損甚至來到0.93元，比去年同期大幅衰退681.25%，累計今年前8月營收則為4.76億元、年減52%。

法人認為，惠特現在的營運績效可能難以支撐其強勁的股價表現，縱使第4季有機會實現獲利，本益比依舊偏高，市場需留意處置期結束後，惠特股價若遇獲利了結賣壓出籠，不排除會有較為明顯的波動。

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