飆股幕後》外資超捧場 萬潤今年飆漲2.5倍

先進封裝設備廠萬潤昨盤中股價衝上500元整數關卡，最後收494.5元、上漲8元，創下歷史新高價。（資料照）

記者洪友芳／特稿

先進封裝設備廠萬潤（6187）昨盤中股價衝上500元整數關卡，最後收494.5元、上漲8元，創下歷史新高價，萬潤被列為處置股票期間，成交量雖大減，但股價仍漲約5%，今年以來，股價則大漲2.5倍。

前8月獲利 超越去年全年

萬潤供應半導體封測設備包括自動點膠機、貼合、AOI檢測機等，約佔營收比重七成以上，已打入晶圓代工龍頭廠CoWoS設備供應鏈，受惠AI晶片對先進封裝CoWoS需求熱，產能供不應求，帶動萬潤今年營運逐月走高，股價也持續攀升，已超車辛耘（3583）。

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拜先進封裝設備出貨旺，萬潤今年前8月累計營收32.54億元，年增達3.52倍，創歷年同期新高，累計稅後淨利7.24億元，年增達近10.61倍，每股稅後盈餘8.06元，不僅超越去年全年獲利，也提前創掛牌來新高。

展望營運，今年是萬潤爆發成長元年，受惠客戶對先進封裝設備需求續強，加上被動元件客戶稼動率也持續回復，萬潤預估營收逐季創新高，下半年較上半年樂觀，同時，公司也布局矽光子及扇出晶圓級封裝（FOWLP）領域，整體而言，先進封裝帶動萬潤明後年營運展望也樂觀。

不甩處置 外資連15買

萬潤因股價漲幅大，原自9月19日起至10月4日被列為處置股票，採預收款券、每20分鐘撮合一次，不過因颱風天台股休市兩天，處置期間順延兩個交易日。因處置導致成交量大減，但外資仍續買超，已連15買，根據統計，外資8月買超萬潤7491張、投信買超2534張，9月外資續買超5626張、投信買超2999張，自營商則賣超504張；美系外資日前上修萬潤獲利預估，目標價由500元調高至620元，重申「加碼」評等。

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