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盤勢分析》拉回逢低布局 靜待年底作夢行情

2024/10/05 05:30

台股昨上下震盪近300點，終場下跌87.68點，收在22302.71點，險守季線，成交量約4022億元。（資料照）台股昨上下震盪近300點，終場下跌87.68點，收在22302.71點，險守季線，成交量約4022億元。（資料照）

輝達執行長黃仁勳釋出Blackwell系列晶片需求強勁，輝達股價收盤強漲逾3%，帶動昨日台股早盤由台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）領軍反攻上漲逾百點，但航海王因美東罷工有望落幕而重挫，加上中東戰火升溫，殺盤壓力再現，加權指數由紅翻黑，午盤過後跌點擴大回測季線，上下震盪近300點，終場下跌87.68點，收在22302.71點，險守季線，成交量約4022億元。

3大法人昨合計賣超230.1億元，其中外資賣超223.1億元、投信買超34.8億元、自營商賣超41.8億元；外資台指期淨空單昨減少2479口，累積外資台指期淨空單為3.7萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，市場等待最新美國非農就業數據，台股維持在季線和5日線間狹幅震盪整理，除了美國非農就業數據，還有美國總統大選、中東動盪，預估在美國總統大選前一個月，美股上檔有一定壓力，但震盪拉回反而是布局機會，建議投資人分批逢低布局，等大選議題慢慢消失後，年底進入作夢行情，股市仍有另一波多頭行情機會。

國票證券分析，短期指數應於季線附近震盪，由於台股進入整理階段，資金流動速度也將加快，操作上應避免積極追價。

統一證券認為，台股短線陷入箱型整理，此次以伊衝突對國際油市的影響可能不小，投資人需留意地緣衝突是否會發展成更廣泛戰爭，建議採取分批進場的方式，並汰弱留強。（記者卓怡君）

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