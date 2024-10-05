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美東碼頭罷工喊停 貨櫃三雄股價跳水

2024/10/05 05:30

國際碼頭工人協會與美國海運聯盟昨達成協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工；圖為美國維吉尼亞州樸次茅斯海運碼頭 堆滿了貨櫃。（路透）國際碼頭工人協會與美國海運聯盟昨達成協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工；圖為美國維吉尼亞州樸次茅斯海運碼頭 堆滿了貨櫃。（路透）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（U.S. Maritime Alliance）昨達成協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工，對此，貨攬業者台驊（2636）表示，3天的罷工造成的影響較有限，對於整個美國東岸的港口裝卸作業大概只會產生1-2個星期的延誤和混亂，但也將較為棘手的碼頭自動化議題推遲到明年1月15日再做決定，因此未來情勢如何變化，仍有待觀察。

加薪62% 結束3天罷工

受到罷工結束消息衝擊，貨櫃三雄昨日股價跳水，其中，萬海（2615）以跌停89.3元開出後，雖一度打開，但不到1個小時又摔到跌停，且鎖到尾盤，終場跌停委賣張數高掛1.9萬張，而長榮（2603）、陽明（2609）跌幅也逾9%。另外，歐洲航運公司股價也下跌，其中，馬士基股價早盤一度大跌逾7%。

美東碼頭工人罷工3天，導致美東和墨西哥灣沿岸港口關閉，因船隻等候與航程變更，造成船期延誤，貨櫃三雄皆表示，將根據各港口具體作業情況，即時調整船期、航速等和安排後勤轉運，盡快恢復正常運作。

自動化議題 明年1/15再戰

台驊表示，此次罷工正好在美國總統大選前1個月，拜登政府為保住民主黨的選票，介入協調，航商和工會代表各讓一步，在加薪議題先達成共識，而較為棘手的碼頭自動化議題，推遲到明年1月15日再做決定，屆時，美國新總統已經產生，而新總統如何因應此情勢，仍有待觀察。

國際碼頭工人協會先前要求加薪幅度77%，美國海運聯盟則是提議近50%，雙方協商後，以加薪62%暫時結束罷工，但在碼頭工人擔憂碼頭自動化後，衝擊工作機會，態度較為堅決下，雙方將主合約延長至2025年1月15日，屆時將再回到談桌協商未決議題。

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