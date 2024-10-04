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醫院電價改凍漲 菸草製造業漲14％

2024/10/04 05:30

經濟部昨表示，新電價調整方案考量到醫療與民生物價相關性較高，擬改為凍漲。（資料照）經濟部昨表示，新電價調整方案考量到醫療與民生物價相關性較高，擬改為凍漲。（資料照）

先震災後風災 花蓮旅宿業也凍漲

〔記者廖家寧／台北報導〕針對十月十六日將上路的新電價調整方案引發爭議，經濟部昨表示，已依據個案特殊情況，請台電另行調整，菸草製造業擬恢復應有漲幅、調漲十四％，另醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業等業別則給予凍漲；花蓮旅宿業尚未從震災後恢復又遇風災，因此也予以凍漲。

經濟部強調，菸草製造業雖符合用電及產值衰退的標準，但為避免鼓勵國人吸菸、違反國家衛生健康政策與公共利益，因此菸草製造業擬不予凍漲，比照一般產業用電用戶調漲十四％。此外，食品飲料及菸草製品批發業與零售業用戶中，也將專售菸草用戶分類出來不予凍漲，調漲十四％。

至於醫院及診所部分，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲。經濟部說明，七十五％診所用戶本就以小商家計費，在本次電價調整時已凍漲，至於二十五％較大型診所，共一二五六戶，考量同一產業類型應以同一標準，因此建議審議會將醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續的預算編列議題。

另餐廳、攤販原採用小商家方式計費者本就凍漲，但有較大型餐廳分類在餐食業及外燴及團膳承包業，因其與民生物價相關性較高，擬從調漲十四％改為凍漲。

此外，花蓮旅宿業震災後又遇颱風，將參考四○三地震的災後電費優惠方案，本次不予調漲。

上述調整，經濟部將送審議會委員，經書面確認後在本月十六日實施。

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