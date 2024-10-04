建設統一大市場 中國勢必緊縮台商優惠

工總大陸處分析，中國加快清除經濟發展壁壘，可預見中國對台商傾斜的優惠政策勢必緊縮。（彭博資料照）

工總︰清除經濟發展壁壘

招商態度將更趨一視同仁

〔記者廖家寧／台北報導〕中國在今年政府工作報告、七月的三中全會上都將「建設全國統一大市場」設為重要目標；工總大陸處分析，中國加快清除經濟發展壁壘，意味著過去地方政府為招商引資的優惠將受到管制，也可預見中國對台商傾斜的優惠政策勢必緊縮。

工總大陸處處長黃健群指出，中國期盼以「擴內需」來帶動經濟，但地方保護和市場分割阻礙了內循環；二○二○年中國政府提出「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展格局」的經濟政策，如何暢通「內循環」再次成為中國施政的重點。施政重點包括健全統一市場監管規則，並強化統一市場監管執法，還有破除地方保護和區域壁壘。

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針對破除壁壘部分，黃健群指出，中國市場分割的主因包括自然和人為因素，自然因素如氣候、地理地貌，就涉及物流成本；人為因素則指行政權力和企業市場勢力，人為因素往往以行政壟斷與企業經濟壟斷形式疊加出現；因此，破除壁壘的重點在於消除人為因素障礙，避免低層次重覆建設和過度同質競爭。

中國也在今年實施「公平競爭審查條例」；黃健群坦言，建立全國統一大市場不是新議題，可見推動「全國統一大市場」並非一蹴可幾，但無論如何，中國政府加快清除發展壁壘的同時，意味著過去地方政府為招商引資所許下的不合規範的一些承諾，將逐漸受到管制。

黃建群總結，換句話說，中國政府對包括台商在內的外商的招商態度將更重視「一視同仁、平等對待」，同時也代表著過去向台商傾斜的優惠政策，勢必逐漸緊縮。

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