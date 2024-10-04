阻劣質東南亞模組進口 台廠反守為攻

國對東南亞四國課徵關稅即將公告初裁結果，台廠業者已擬好策略要反守為攻。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕中貨轉道東南亞太陽能模組來台低價傾銷，一直是台灣太陽能業者最大陰霾，而因美國對東南亞四國課徵關稅即將公告初裁結果，台廠業者已擬好策略要反守為攻，茂迪、元晶等針對「綠電客群」推出售價僅比東南亞模組貴一些的台製模組，加上二十年以上保固期，詢問度大增。

業者表示，東南亞模組低價傾銷，每瓦價格約二十至二十二美分，台製VPC（國家標準自願性標章）模組約二十八美分，就算VPC模組享有躉購費率加成六％的優惠，且業者力推二十五年、甚至三十年保固期，但就投資報酬率而言，對綠電業者吸引力仍不足。

請繼續往下閱讀...

因美國圍堵中貨透過東南亞洗產地，在東南亞四國設立產線的中國太陽能廠今年以來大舉關閉產線，甚至連機器設備都出售，同時將大量太陽能電池、模組「清倉」，讓不少購買東南亞進口模組的綠電業者憂心忡忡，雖價格便宜，但說好的「保固」未來恐將找無人，且東南亞模組孔徑與國內模組不合，一旦模組損壞影響甚鉅。

國內業者看準這一點開始反守為攻，進口品質優良、符合國際標準的太陽能電池，在台灣製成模組且提供保固，售價約每瓦二十三至二十四美分，若換算太陽能案場建造成本僅多二％，形同「買保固」、「買保險」的概念，讓綠電業者接受度大增。

元晶表示，今年新推出的「艾爾發系列」是正面迎戰東南亞的產品，由元晶把關採用符合國際標準優質電池，最重要的模組製造仍由元晶在台灣生產。茂迪也說，最新做法就是進口太陽能電池，但模組在台灣生產，銷售後由茂迪進行保固；在美國即將公告對東南亞四國稅率初裁、加上售價比東南亞模組每瓦僅貴二美分，相信能有效爭取國內綠電業者訂單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法