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美擴大堵中 台太陽能廠拚銷美市場

2024/10/04 05:30

在美中貿易戰下，台廠看好產業景氣將觸底，第四季可望迎來復甦期。（業者提供）在美中貿易戰下，台廠看好產業景氣將觸底，第四季可望迎來復甦期。（業者提供）

業者看好產業景氣觸底 Q4可望迎來復甦期

〔記者張慧雯／台北報導〕中國太陽能業者大肆擴產、過剩產能低價傾銷海外，在美國加徵關稅與圍堵中貨透過東南亞「洗產地」下，台廠業者看好產業景氣將觸底，第四季可望迎來復甦期，且在美中貿易戰下，台廠紛紛宣布積極進軍美國市場，看好明年營收占比將可明顯成長。

業者指出，今年國內太陽能市況慘淡，累計前八個月安裝量僅約一．二GW左右，不及去年同期一．七GW；業者推估，若政府不積極改變現狀，在多數案場都在等待核准函情況下，全年安裝量大概僅約一．七GW至二GW。

雖然國內需求疲軟，但美國擴大圍堵中國太陽能業者，對台廠業者來說是及時雨。美國貿易代表署（USTR）對中國進口商品加徵關稅的三○一條款九月廿七日正式生效，其中，太陽能電池與模組關稅從二十五％提高至五十％，加上先前雙反稅率，中國太陽能電池模組根本進不去美國市場。

中繞道東南亞洗產地

美11月公告初裁稅率

中國太陽能業者在柬埔寨、泰國、馬來西亞與越南設置大量產線，靠著「洗產地」方式，轉道進軍美國這條路也被堵住。美國原定十月宣布對此四個國家太陽能電池模組的初裁稅率，延至十一月底公告，市場也傳出可能「加碼」納入印尼、寮國；業者分析，這將更有利台廠業者進軍美國市場。

茂迪總經理葉正賢指出，今年積極拓展海外市場，目前海外營收已過半，以東南亞、日本、歐洲為主；他認為，海外尋求Non-China（非中國製）的詢問增多，等十一月底美國對東南亞四國初裁成立後，明年有機會加速發展美國市場。

元晶發言人江郅豪也說，目前外銷以美國市場為主，占營收比重約一成，未來產業在電價上漲及美國對東南亞四國稅率出爐後將迎來復甦期，且元晶看好美國太陽能電池缺口擴大，預計明年銷美的太陽能電池量將上看產能的五成。

聯合再生發言人潘蕾蕾日前指出，海外營收約占五成，目前看起來第三季營收應已觸底，期待第四季旺季能夠好轉，同時看好美國市場發展，十月已陸續出貨。

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