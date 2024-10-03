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股本小波動大 散戶淘金KY股要小心

2024/10/03 05:30

法人分析，KY股通常股本小、股價波動大，不適合「無腦投資」、且不常看盤的股民。（示意圖，中央社資料照）法人分析，KY股通常股本小、股價波動大，不適合「無腦投資」、且不常看盤的股民。（示意圖，中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕KY族群近期股價狂飆，但過去KY股有一堆「黑歷史」，包括昔日股后康友—KY掏空案、淘帝財報難產、再生—KY遭禿鷹襲擊，如今連桓鼎—KY都出現董事長鬧雙包爭議；但也有世芯—KY、材料—KY、矽力—KY一度都是表現亮麗的「千金股」，法人形容，KY股「淘金」難在下車而非上車。

法人：難在下車而非上車

法人分析，KY股通常股本小、股價波動大，不適合「無腦投資」、且不常看盤的股民；而投資KY股技巧無他，建議慎選獲利佳、交易量大、題材性佳等個股。

舉例來說，不少KY股上半年獲利表現優異，來億—KY上半年每股稅後盈餘（EPS）逾八元、超過去年全年獲利；材料—KY上半年EPS接近四十五元；六方科—KY、波力—KY、永道—KY等上半年賺逾半個股本；鈞興—KY獲利也接近半個股本。反觀泰鼎—KY、錼創—KY、樂威科—KY、泰福—KY、永邑—KY仍呈現虧損，雖然部分為產業特性所致，但營收與獲利的基本面仍是投資最重要的觀察重點。

另選擇KY股票與一般股票一樣須注意「成交量」，部分冷門KY股票日成交量僅數十張、甚至個位數，萬一有風吹草動，想賣也賣不掉，還得忍受連續跌停板；「題材性」也值得留意，近期包括車用、網通行動裝置族群火熱、股價漲翻天，電子族群則因股價上半年已墊高、近期表現備受壓抑，曾經的股后世芯—KY就跌破二千元大關。

法人建議，KY族群由於公司與廠房設在海外，雖然在台灣多設有辦事處或分公司，但因查核不易，營運面易受市場小道消息影響，建議非資深投資人一定要多小心，千萬別看到股價大漲或投顧老師報「明牌」就跟著追，套牢在高點就後悔莫及。

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