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KY股妖氣飆 六方科單月漲125%

2024/10/03 05:30

近期KY股漲幅排行榜前10名（資料來源：CMoney 製表：記者張慧雯 圖：中央社資料照）近期KY股漲幅排行榜前10名（資料來源：CMoney 製表：記者張慧雯 圖：中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股近三個月來持續盤整，自七月十一日創新高來到二萬四三九○點後，到十月一日止共下跌約二千點、跌幅達八．二％；但這三個月來KY股卻逆勢大漲，其中六方科—KY股價更大漲一．五倍，「妖氣」讓投資人相當忐忑。

台股近3個月跌8.2％ KY股卻逆勢大漲 多檔漲幅逾5成

六方科—KY近三個月與近一個月股價漲幅均在KY族群中奪冠，其餘包括宏旭—KY、鈞興—KY、泰鼎—KY近三月都漲超過五成，波力—KY、樂威科—KY也超過四成，但樂威科主因減資之故；若以近一個月漲幅排行來看，除六方科—KY漲幅高達一二五％，IET—KY、眾達—KY、百和興業—KY等漲幅也超過四成。

法人分析，近期KY族群股價多有表現，包括來億—KY、永道—KY、材料—KY、東科—KY等股價都曾創下近期新高或歷史新高。KY股票是指「未在國外掛牌，在台灣第一次上市櫃掛牌的公司」，註冊地為英屬開曼群島等境外公司；而投資KY股票最大優點就是股利被當作海外所得，無須課徵綜合所得稅，若超過一百萬元則須納入個人最低稅負制計算。

六方科8月營收創掛牌新高 上半年賺逾半個股本

法人指出，六方科—KY、宏旭—KY都屬於汽車類股，其中六方科—KY主要產品為車削、銑削和沖壓，今年八月營收寫下掛牌來新高，上半年賺超過半個股本；宏旭前八個月營收年增率也超過七十五％；至於精密齒輪大廠鈞興—KY雖列為電機類股，但市場以機器人概念股視之，今年前八個月營收年增率逾三成。

運動休閒類股的波力—KY主要以碳纖維複合材料為主，製造碳纖維冰上曲棍球桿，也與漢翔合作打入法國空中巴士零件供應鏈體系，今年前八個月營收年增逾二成；五月甫掛牌的來億—KY同屬運動休閒類股，掛牌後股價一度寫新高紀錄，主要以知名品牌Adidas和HOKA代工為主。

錼創—KY主要從事氮化物半導體材料相關應用的研發、製造與銷售，主要產品為CoC（暫存基板技術）與Micro LED顯示器，今年前八個月累計營收年增率超過三成。

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