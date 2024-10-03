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央行︰美中新冷戰前沿 台外貿表現優日韓

2024/10/03 05:30

中央銀行最新報告指出，在美中爭端加劇下，台灣出口高度集中於積體電路及資通與視聽產品，台灣整體外貿表現優於日韓。（法新社資料照）中央銀行最新報告指出，在美中爭端加劇下，台灣出口高度集中於積體電路及資通與視聽產品，台灣整體外貿表現優於日韓。（法新社資料照）

對中經貿降、對美上升

〔記者高嘉和／台北報導〕中央銀行最新報告指出，台日韓出口主力為電子資通訊產品、運輸工具及機械，屬GVC密集型產品，且居中國供應鏈的上游，在美中爭端加劇下，成為美中對抗的「新冷戰前沿」，三國對中投資及出口比重均下降、對美投資及出口比重均上升；自二○一八年以來，台日韓同樣面臨美中爭端、全球供應鏈重組及中國積極擴產「新三樣」產品等國際經貿變局，其中台灣整體外貿表現較佳。

這份「美中貿易衝突以來，台灣、日本及南韓外貿結構變化之比較分析」指出，台日韓出口主力屬GVC密集型產品，即出口總額中的國外附加價值所占比重較高者。台灣出口高度集中於積體電路及資通與視聽產品；日本前兩大出口項目為運輸工具及機械；南韓前兩大出口項目為運輸工具及積體電路。

報告說，順應全球供應鏈重組趨勢，台日韓對中國直接投資比重下降，對美國直接投資比重上升。以台灣為例，今年前七月對中國直接投資比重掉到僅剩八．七％；而對美國直接投資比重，三國都明顯增加。

二○二一年迄今，台日韓對美直接投資比重分別為十七．八％、三十九．一％及三十八．二％，與二○一八至二○二○年期間相比，分別上升四．六％、十三．一％及十四．二％。

供應鏈重組也帶動貿易轉向，台日韓對中出口比重下降、對美出口比重則上升。今年上半年台日韓對中國出口比重分別為三十一．二％、二十二．五％及二十四．四％，分別較二○一八年下降十．一％、一．七％及十％；上半年台日韓對美出口比重分別為二十三．二％、二十．三％及十九．四％，較二○一八年分別上升十一．四％、一．二％及七．三％。

報告還分析，三國出口趨勢相近，而台灣出口增幅大於日韓，二○一八年以來台灣出口平均年增率為六．七％，優於南韓的三．四％及日本○．三％；另觀察整體貿易出超，估計今年台灣出超將擴增至七八七億美元、較二○一八年增加二九五億美元，南韓出超從六九七億美元降至四六○億美元，日本則維持入超，估計本年入超四三八億美元。

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