台絕不製造麻煩 4優勢可扛CPTPP要角

行政院政委暨總談判代表楊珍妮昨強調，「台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩」，且具有的四大優勢，能夠在CPTPP扮演要角。（中經院提供）

〔記者徐子苓、鍾麗華／台北報導〕我國二○二一年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後持續爭取會員資格。行政院政委暨總談判代表楊珍妮昨表示，若台灣無法加入，長期來看GDP（國內生產毛額）成長恐損失一．六％，她強調，「台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩」，且具有的四大優勢，能夠在CPTPP扮演要角。

中經院昨舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會，邀請楊珍妮以「台灣的CPTPP之路」為題演講。

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楊珍妮表示，CPTPP整體GDP占全球十五％，台灣加入將成為其中的第六大經濟體；根據中經院先前的數據預估，台灣若無法加入，將會限制我們的競爭力，經濟成長恐將損失一．六％，CPTPP也無法獲益於台灣帶來的獨特優勢。

她指出，台灣持續與英、美進行雙邊經貿諮商，希望在各方面都能符合最高標準；她強調，「台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩」，而是與所有會員合作，促進穩定經貿環境。

至於台灣能在CPTPP扮演什麼角色？楊珍妮列出四大優勢：台灣是信譽良好的供應商，疫情期間在全球供應鏈扮演重要角色；台灣具備強健的產業生態系，能夠協助CPTPP會員提升製造業能力，打造區域內蓬勃的產業生態。

此外，台灣是可信賴的夥伴，樂意提供CPTPP會員相關的人才訓練計畫；台灣與CPTPP成員的產業性質互補，目前和CPTPP成員貿易量在整體占比約二十五％，希望在友岸外包、製造業回流方面與成員密切合作。她表示，台灣已準備好，和CPTPP成員共同追求綠色經濟、包容成長與數位轉型，打造新時代的貿易規範。

不過，中國也已申請加入，政治考量備受關注。與會講者說，台灣不可氣餒，必須持續與CPTPP成員深化貿易和投資關係，尋求成員產業界對我國的支持，推動簽署貿易與投資議題的雙邊協定，也應繼續透過APEC（亞太經濟合作會議）場邊與CPTPP成員交流，爭取支持。

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