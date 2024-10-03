台產業實力 有助擴大CPTPP經貿影響力

中華經濟研究院、行政院經貿辦昨舉辦「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會。（行政院經貿辦提供）

林佳龍期盼 盡快成立工作小組審查台灣入會申請案

〔記者鍾麗華、徐子苓／台北報導〕外交部長林佳龍昨在「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會表示，參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是政府優先事項，而台灣加入CPTPP將有助其擴大經貿影響力，期盼能盡快成立工作小組審查入會申請，公平、客觀地處理台灣申請案。

林佳龍說，CPTPP是印太地區目前最有代表性的經濟協議，而台灣是出口導向國家，穩定地進入國際市場對台灣來說是關鍵。他強調，「台灣半導體產業在研發方面領先全球，系統整合、研發以及製造都是台灣強項，在ICT產品製造方面也扮演全球要角，因此台灣必須擔任重要角色，來維持亞太地區的經濟安全，台灣加入CPTPP將有助於擴大這個平台的經貿影響力。」

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他提到，台灣在促進淨零碳排和數位轉型也有成果，去年底台灣的再生能源裝置容量達到十七．九GW，和二○一六年相比增加八倍；數位轉型方面，台灣有很多自動化、製造業的先進解決方案，若成為會員國，台灣能將這方面的專業帶到CPTPP中，加速工業升級，協助所有會員邁向產業升級的道路。

林佳龍指出，CPTPP已決議，所有想加入的成員都要符合CPTPP的高標準，且獲得所有會員國的共識同意，期盼CPTPP能避免政治考量、僅根據經貿議題來判斷；他也呼籲所有成員和台灣進行雙邊諮商，並成立台灣入會申請的工作小組。

中經院院長連賢明則說，CPTPP不僅增強供應鏈韌性，也推動區域環保、勞工權益、智財權的合作，而台灣位處亞太地區的核心，加入CPTPP將能推動區域貿易自由化，提升台灣產業競爭力，也能強化科技供應鏈，降低全球供應鏈的風險。

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