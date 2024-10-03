美財部高層︰IMF評中國政策「太客氣」

美國財政部負責國際金融事務的次長內曼（Brent Neiman）表示，國際貨幣基金（IMF）應更全面地揭露中國和其他國家為了支持IMF貸款計畫而提供的融資保證。（路透資料照）

對中經濟評估不夠充分 以中為首的融資保證缺乏透明度

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部負責國際金融事務的次長內曼（Brent Neiman）表示，國際貨幣基金（IMF）在批評中國的經濟政策時「太過客氣」，應更全面地揭露中國和其他國家為了支持IMF貸款計畫而提供的融資保證；他還指出，IMF未能對中國的產業政策進行足夠嚴格的分析。

內曼是在出席歐洲智庫「貨幣金融機構官方論壇」（OMFIF）一日舉辦的活動時，針對IMF對中國採取的做法發表了上述不同尋常的尖銳批評；IMF和世界銀行將在本月稍後於華府舉行年度會議。

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IMF應扮演說出真相的人

美國財政部掌管美國政府在IMF的主導股份，包括美國財長葉倫四月訪中時在內，過去一年該部再三對中國的產能過剩、技術轉移、貨幣交換等做法提出警告；葉倫的訪中之行為拜登政府對中國多項關鍵產品課徵或加徵關稅奠定基礎，這些關稅已在上週生效。

內曼表示，IMF必須扮演「說出無情真相的人」，但其對中國的年度經濟評估，並未充分關注中國的匯率和產業政策，「IMF未公開評論國有銀行在管理中國匯率方面的作用，也沒有評論中國人民銀行資產負債表的變化為何與中國國際收支數據裡的儲備交易不一致。」

無法兌現多項融資保證

他還批評IMF在揭露中國和其他國家為補充IMF貸款計畫而提供的外部融資保證缺乏透明度，最近IMF在阿根廷、厄瓜多和蘇利南的貸款計畫，獲得了這種融資保證，但這些保證最後沒有實現，或遭嚴重推遲。

IMF上週批准了支持巴基斯坦的七十億美元貸款計畫，獲得中國、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的融資保證，但IMF拒絕說明這些保證的細節。

內曼指出，IMF在其貸款計畫文件中僅將中國稱作厄瓜多的「主要雙邊債權人」，這種「客氣」可能降低債權人及時兌現融資保證的動機。

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