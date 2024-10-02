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財經青紅燈》中國救市效果難料

2024/10/02 05:30

為挽救低迷的經濟，中國當局趕在其國慶長假前推出一連串救市措施，包括下調基準短期利率、降低存量房貸利率、調降存款準備金率等，激勵中股連日狂飆。然而，中國經濟問題在於房價崩跌、內需不振等，在這些根本問題未解決前，股市飆漲或許可以創造短期榮景，但對中國實體經濟的助益令人存疑。

中國國家主席習近平上台後，從國進民退、監管風暴到共同富裕等，一連串「習近平經濟學」讓中國經濟走回頭路，尤其中國房市在監管打壓下深陷危機，已進入第四年緊縮。根據「彭博產業研究」報告，中國「爛尾樓」（已賣掉但沒蓋完）高達4800萬戶，凸顯中國房市危機之嚴峻，而這個問題並非調降房貸利率或允許購屋者再融資可以解決。

巴克萊報告則指出，中國家庭因房市暴跌遭受巨大財富損失，估計達18兆美元，相當於每個3口之家損失6萬美元。而當中國家庭因房市、股市出現損失，加上就業情況不佳、失業率飆高，民眾所得收入受影響，內需怎麼好得起來？然而，中國官方不願投入資金刺激消費，內需起不來，只能靠外銷，低價傾銷的後果是遭各國以重稅抵制，害人又害己。

眾所周知，過去中國經濟能夠崛起，主要由投資及出口帶動，如今這套模式已進入瓶頸，儘管中共一度推動「內循環」，但內需消費不振，加上一連串政經措施讓資金加速撤離，導致中國經濟陷入困境；但中國當局遲至今日才推出暴力救市措施，且相關措施未對症下藥，儘管中股因此飆漲，但究竟是市場反轉還是短暫煙火，尚待觀察。（鄭琪芳）

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