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盤勢分析》反彈量縮 短線保守看待

2024/10/02 05:30

群益期貨分析，台股就技術面來看，目前多空在季線上下拉鋸，短線仍以保守格局看待。（資料照）群益期貨分析，台股就技術面來看，目前多空在季線上下拉鋸，短線仍以保守格局看待。（資料照）

台股在經歷前天的重挫後，昨日在台積電（2330）與聯發科（2454）轉強下進行反彈，因美國聯準會主席鮑爾強調不急著降息，拖累新台幣盤中重貶，又碰上強颱山陀兒來襲，成交量大幅萎縮，加權指數終場上漲165.85點，收在22390.39點，收復季線，但成交量僅約2863億元。

3大法人昨合計賣超134.9億元，其中外資賣超93億元、投信買超14.4億元、自營商賣超56.3億元；外資台指期淨空單昨再增加2277口，累積外資台指期淨空單逾3.94萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，由於颱風、美國即將發布就業數據等，影響市場短線持股信心，此外，中港股因一系列救市措施，從底部大漲15%，但實體經濟能不能有效復甦，還有待觀察，建議傳產股急速反彈後，別再搶進，等拉回再視狀況進場。11月變數是美國總統大選，建議投機股票要先獲利了結，轉進基本面體質比較好的公司，以因應未來行情波動。

群益期貨分析，外資期現貨悲觀布局，就技術面來看，目前多空在季線上下拉鋸，短線台股仍以保守格局看待。

統一證券指出，台股月線逐漸走平至上彎，或將帶來短線支撐，但日KD指標在高檔區交叉向下，MACD指標紅色柱狀體減少，外資期貨空單淨額仍高，需留意漲多震盪修正乖離的疑慮。（記者卓怡君）

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