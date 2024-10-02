泓德能源積極布局台日澳菲 旗下星星電力明年啟動IPO

泓德能源董事長謝源一（左）表示，泓德能源積極布局台、日、澳、菲四個國家，將在澳洲製造綠氫；圖右為總經理周仕昌。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）今日即將登場，泓德能源（6873）董事長謝源一指出，泓德能源積極布局台、日、澳、菲四個國家，未來將把澳洲綠電製成綠氫運回台灣、日本；此外，泓德能源旗下星星電力也準備IPO，星星電力總經理關婷怡預估，明年單年度綠電銷售可達5億度。

未來將把澳洲綠電 製成綠氫運回台、日

泓德能源總經理周仕昌分析，澳洲綠電非常便宜，以綠電製造綠氫，未來可轉為綠氨，運到台灣或日本又可以再變成綠電，甚至利用綠氫製成「綠鋼」，無論綠氫或綠鋼都是未來全球產業需要的綠色材料。目前泓德能源第一步先在澳洲蓋太陽能電廠，至於要將綠氨送回台灣或是製成綠鋼，未來都會有相關合作夥伴。

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同時，泓德能源旗下星星電力是目前全台前三大綠電轉供業者，綠電轉供量累計至今年9月為止高達156億度。關婷怡指出，由於今年與多家科技大廠簽約、明年開始轉供綠電，估計明年綠電銷售可達5億度，同時泓德也積極與二、三型電廠洽談，目前合計發電量300MW、年底朝500MW目標前進，明年目標則是1GW。

周仕昌也說，目前積極準備星星電力IPO，預計2025年底公開發行、2026年登錄興櫃，最快2027年掛牌上市。至於國際大廠擬於台灣設立AI運算中心或資料中心，也將同步採購綠電，泓德能源表示，持續有跟國際大廠接觸中，至於採購進度需等客戶數據中心建置完成後，才會進一步簽署相關合約。

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