晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI晶片需求爆發 台積先進製程材料短缺

2024/10/02 05:30

AI晶片需求爆發，供應鏈傳出先進製程與封裝相關材料供不應求，台積電正加快腳步追料中。（資料照）AI晶片需求爆發，供應鏈傳出先進製程與封裝相關材料供不應求，台積電正加快腳步追料中。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕人工智慧（AI）晶片需求爆發，帶動台積電（2330）先進製程與搭配的先進封裝CoWoS供不應求，正積極擴產中，供應鏈傳出，石英與部分特用化學材料呈現供不應求，台積電加快腳步追料中。

石英與部分化材供不應求

半導體產業進入第四季，受中國產能開出與殺價競爭、加上整體消費市場需求不振等因素影響，一般消費產品相關的晶圓廠與封裝廠稼動率仍不高，僅供應鏈跟AI有關需求仍強勁。

因應輝達等客戶對AI晶片需求強勁，台積電持續擴增先進製程與封裝CoWoS產能；日前外資指出，台積電原預計2026年擴增CoWoS月產能到8萬片，如今將提早到2025年達成目標，3奈米月產能今年為9萬片，明年將擴大到12萬片。此外，2奈米製程廠區也正展開試產並將安裝機台。

台積電加快腳步追料

台積電海內外廠區積極擴產，例如台南廠區持續擴增3奈米製程產能，今年產能將比去年增加3倍；美國廠首座廠4奈米第一階段廠區（Phase 1A）試產良率比預期佳，第二階段廠區（Phase 1B）正快馬加鞭提早裝機，不僅廠務與設備商調派人手配合裝機，連材料廠商也積極趕貨。

供應鏈傳出，先進製程的石英爐管與部分化學氣相沉積材料需求暴增逾二倍之多，目前呈現供不應求，台積電正加快腳步追料中，石英供應商包括崇越（5434）、東曹石英、台灣圓益石英等；CoWoS相關設備廠商也指出，設備供不應求，目前訂單排隊交期到2027年，產能將持續增加。

半導體業界預期，AI正接棒發展中，預期2025~2030年間，半導體產值將會持續上升，預估將帶動全球半導體的年產值超過一兆美元大關，顯見帶動明年半導體市場成長的關鍵動能，仍是AI相關供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財