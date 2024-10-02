強化經貿韌性 美各州駐台辦3年增3倍

經濟部、外貿協會與AIT昨共同舉辦「美國商機日暨台美供應鏈合作夥伴論壇」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部與美國在台協會（AIT）昨共同舉辦二○二四美國商機日暨台美供應鏈夥伴論壇。經濟部表示，期待台美雙邊能在方興未艾的Gen AI（生成式人工智慧）領域中覓得合作商機；AIT也強調，美國各州政府在台灣設立辦事處的數量近三年「顯著回升」，從六個大增到二十四個，顯見雙邊貿易投資關係日趨緊密，更強化了雙邊安全韌性。

經濟部次長何晉滄指出，台美二十一世紀貿易倡議去年已完成簽署中小企業專章，新創亦有熱絡交流，盼在該倡議架構下促進雙邊中小及新創企業加深交流，並能在Gen AI等前瞻技術領域上合作，共創雙贏局面。

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AIT商務組副組長高宇文表示，三年來AIT見證了美國各州在台灣設立辦事處的「顯著回升」，從二○二一年的六個增加到二十四個，相當於近半的美國州政府在台設立辦事處，也清楚顯示台美雙邊貿易投資的成長，不僅強化產業經濟的聯繫，更強化了台美雙邊安全與韌性。

高宇文指出，赴美投資的台商除台積電與環球晶圓外，愈來愈多台商也對電動車、無人機、知識安全、資通訊、能源及醫療保健等領域展現投資興趣。

他強調，美國商機日體現了台美實質交流及深厚聯繫，也帶來雙邊互惠互利，期待繼續鞏固台美經貿夥伴關係，促進雙邊經濟更加強壯與堅韌。

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