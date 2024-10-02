洗產地逆轉為誤植 Gogoro須補償1.85億

電動機車領導品牌Gogoro廠商睿能創意旗下VIVA車系疑似使用中國製零件，經濟部產發署召開「經濟部電動機車發展推動審議會」，決議尚無足夠證據推論睿能違反國產規定。（記者楊雅民攝）

經部令中製零件案限期更正

須提供6.3萬輛機車免費檢修、300元折扣

〔記者廖家寧、楊雅民／台北報導〕電動機車領導品牌Gogoro廠商睿能創意旗下VIVA車系疑似使用中國製零件，經濟部產發署召開「經濟部電動機車發展推動審議會」，決議尚無足夠證據推論睿能違反國產規定，但睿能文件刊載有誤，因此要求「有條件」限期更正；上述條件是睿能須負擔約一．八五億元，包括提供六．三萬輛電動車「一次車輛免費檢修、三○○元折扣金及延長一年保固」。

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VIVA馬達控制器 誤填廣達上海製

Gogoro表示，對行政文件作業缺失造成困擾深感抱歉，未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控；針對整合式動力系統的Gogoro VIVA車主，將推出「安心方案」，並主動以電子郵件通知車主方案細節。

根據檢舉資料，為了壓低成本，睿能研發設計的VIVA車款，涉嫌委託廣達上海工廠產製馬達控制器，再由台灣協力廠將馬達與中國製馬達控制器組裝成動力系統，違反我國政府對電動機車核心零件應在國內生產才能獲補助的相關規定。

經濟部說明，針對被檢舉VIVA車系的馬達控制器，是否違反補助要點的國內產製一事，經產發署技術審查委員會審查業者自提書面資料及審議會詢答後，尚無足夠證據推論其違反規定；若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

經濟部指出，睿能填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經查是業者對表格填載認知有誤；審議會決議請業者有條件限期依程序更正，包括申請文件中的馬達控制器供應商（誤填廣達將更正為睿能）。

前述「有條件」是指業者將提供所有車主「安心方案」，包括一次車輛免費檢修、三○○元折扣金及延長一年保固，估共約六．三萬輛，公司負擔成本約一．八五億元。

經濟部強調，為確保取得經濟部補助資格的車款都符合相關規定，也要求睿能精進及落實內控機制，並全面清查其他受認可車款。

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