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無快速降息壓力 鮑爾暗示11、12月各降1碼

2024/10/02 05:30

美國聯準會（Fed）主席鮑爾週一在美國全國企業經濟協會（NABE）年會上發表演說。（彭博）美國聯準會（Fed）主席鮑爾週一在美國全國企業經濟協會（NABE）年會上發表演說。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週一在美國全國企業經濟協會（NABE）年會上發表演說指出，美國經濟依舊穩健，通膨將進一步接近Fed設定的二％目標，決策官員並未感受到需快速降息的壓力；美國公債價格連續五個月漲幅縮小。

鮑爾表示：「展望未來，如果經濟大致上照著預期發展，政策將隨時間朝向更加中性的立場；但我們並沒有預設的路徑，決策人士將根據接下來公布的經濟數據，在逐次會議中做出決定。」

中性的利率政策是指既不會刺激也不會抑制經濟活動。Fed在九月例行會議後將基準利率調降二碼（○．五個百分點），將利率水準降至四．七五％至五％之間，但這個利率水準被視為會抑制經濟活動。

鮑爾在演說後的問答時間坦言，九月例會後發布的利率預測，顯示十一月和十二月將朝降息一碼的方向邁進，但他提醒聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將依據尚未公布的數據做出決定。

鮑爾說：「FOMC感覺不用急著快速降息，我們終究將由未來公布的數據所引導，如果經濟放緩速度快於預期，我們可以快點降息，若經濟放緩速度慢於預期，我們可以慢點降息。」

受到鮑爾談話影響，債券交易員重新調整明年Fed降息的預期，對Fed利率更為敏感的美國二年前公債殖利率一度上漲○．一個百分點至三．六七％，創九月十二日以來最高。

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