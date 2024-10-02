國內航商跳港因應 憂運費將飆漲

長榮海運表示，因美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，將密切關注局勢發展，適時調整船期及相關後勤作業。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美東碼頭工人罷工成真！國內航商已制定緊急應變方案，包括跳港、調整船期及相關後勤作業來因應。業內人士表示，關鍵是罷工時間長短，首先衝擊是港口壅堵、裝卸作業中斷與貨物積壓，並墊高船商成本及船舶調度；若罷工時間拉長，海運供應鏈中斷，衝擊不只是美東，將影響全球海運物流供應鏈。罷工若逾二週，影響恐持續到今年底、明年初，運費及相關附加費勢必大幅上漲。

業界分析，第四季是航空貨運傳統旺季，如今美東碼頭工人罷工，若客戶改採空運，航空貨運價格不排除挑戰疫情期間每公斤二十美元歷史高點。

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長榮海運表示，因美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，將密切關注局勢發展，適時調整船期及相關後勤作業；陽明也將持續關注最新情況，並動態調整航線靠港，以降低受影響範圍；萬海將與美國子公司、聯營同行與碼頭保持緊密聯繫，隨時調整船舶航速與靠泊計畫。

航商早已通知客戶避開十月第一週船舶停靠美東，並提出延期、跳港等因應；而罷工期間的船舶調度，將是航商最大考驗。

國際貨攬業者台驊預估，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，航商因應措施多採取跳港或變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，進而推升運費上漲。

罷工逾2週 運能折損約2成

台驊預估，罷工若延續超過兩週，影響將持續到今年底、明年初，航商運能至少要折損一到二成，運費及相關附加費肯定大幅上漲。

因應美東碼頭工人罷工，全球大型航商早已對美東港口祭出相關附加費，每四十呎櫃加收一千到三千美元不等。

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