晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國內航商跳港因應 憂運費將飆漲

2024/10/02 05:30

長榮海運表示，因美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，將密切關注局勢發展，適時調整船期及相關後勤作業。（長榮海運提供）長榮海運表示，因美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，將密切關注局勢發展，適時調整船期及相關後勤作業。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美東碼頭工人罷工成真！國內航商已制定緊急應變方案，包括跳港、調整船期及相關後勤作業來因應。業內人士表示，關鍵是罷工時間長短，首先衝擊是港口壅堵、裝卸作業中斷與貨物積壓，並墊高船商成本及船舶調度；若罷工時間拉長，海運供應鏈中斷，衝擊不只是美東，將影響全球海運物流供應鏈。罷工若逾二週，影響恐持續到今年底、明年初，運費及相關附加費勢必大幅上漲。

業界分析，第四季是航空貨運傳統旺季，如今美東碼頭工人罷工，若客戶改採空運，航空貨運價格不排除挑戰疫情期間每公斤二十美元歷史高點。

長榮海運表示，因美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，將密切關注局勢發展，適時調整船期及相關後勤作業；陽明也將持續關注最新情況，並動態調整航線靠港，以降低受影響範圍；萬海將與美國子公司、聯營同行與碼頭保持緊密聯繫，隨時調整船舶航速與靠泊計畫。

航商早已通知客戶避開十月第一週船舶停靠美東，並提出延期、跳港等因應；而罷工期間的船舶調度，將是航商最大考驗。

國際貨攬業者台驊預估，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，航商因應措施多採取跳港或變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，進而推升運費上漲。

罷工逾2週 運能折損約2成

台驊預估，罷工若延續超過兩週，影響將持續到今年底、明年初，航商運能至少要折損一到二成，運費及相關附加費肯定大幅上漲。

因應美東碼頭工人罷工，全球大型航商早已對美東港口祭出相關附加費，每四十呎櫃加收一千到三千美元不等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財