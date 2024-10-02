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1977年來首見 美東36座碼頭罷工

2024/10/02 05:30

美國東岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人週二凌晨開始罷工，為1977年以來首見，有36個港口受到影響。（彭博）美國東岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人週二凌晨開始罷工，為1977年以來首見，有36個港口受到影響。（彭博）

小摩評估︰美經濟日損38～45億美元 威脅就業、升高通膨

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於勞資對薪資調幅和暫停自動化計畫的談判破裂，美國東岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人週二凌晨開始罷工，為一九七七年以來首見，有三十六個港口受到影響；這次罷工可能波及全球最大經濟體，並在美國總統大選前五週引發政治動盪。

代表美國東岸和墨西哥灣沿岸四．五萬名碼頭工人的國際碼頭工人協會（ILA），在九月三十日午夜的六年合約到期前，一直與代表雇主的美國海事聯盟（USMX）就新的六年合約進行談判。

ILA希望六年內工資提高七十七％，並取消自動化設備；USMX在拜登政府敦促下，將調薪幅度由原先宣布的四十％提高至五十％，並將雇主對員工退休計畫的提撥增為三倍，加強醫療保健選擇，保留現在有關自動化和半自動化的計畫；但ILA拒絕接受調薪幅度，於週二凌晨開始罷工。

ILA這次罷工的衝擊程度將取決於時間長短。摩根大通預估，罷工將使美國經濟每天損失三十八億至四十五億美元，威脅就業、並引發通膨；牛津經濟研究院（Oxford Economics）助理經濟學家紫偉莫（Grace Zwemmer）表示，罷工一週所造成的貨物積壓，約需一個月才能處理完畢。

曾自豪自己是挺工會的美國總統拜登先前表示，勞資糾紛是集體談判的問題，在談判繼續進行期間，他不會動用國家安全法賦予的權力，命令碼頭工人返回港口復工；ILA也警告白宮不要干預，並表示如果被迫返回港口，碼頭工人處理的貨櫃將比平時少，進而減緩作業速度。

但美國商會會長克拉克（Suzanne Clark）九月三十日致函拜登指出：「讓一起合約爭議造成對我們的經濟如此大的衝擊，這是不合情理的。」

時間拉長 衝擊延燒到明年

供應鏈管理和物流公司Pro3PL創辦人多基亞（Jay Dhokia）表示，若罷工持續數週以上，可能會再度引發美國的通膨，國際上也會有明顯感受，並導致貨物短缺，供應鏈將出現巨大延誤，連鎖反應將持續到二○二五年，並導致整個行業陷入混亂。

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