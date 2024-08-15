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ESCO高峰論壇》台北國際會議中心主任蘇莉莉︰會展碳排計算機 評估減碳能量

2024/08/15 05:30

台北國際會議中心主任蘇莉莉。（記者田裕華攝）台北國際會議中心主任蘇莉莉。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際會議中心主任蘇莉莉昨參加本報主辦「ESCO高峰論壇」時表示，展館最大能耗是空調與照明，得持續透過碳盤查找出熱點改善；貿協已推出「會展產業碳排計算機」，協助會展業者計算碳排、評估減碳能量。

外貿協會負責營運經濟部會展場館，包括南港展覽一與二館、台北國際會議中心、世貿中心、高雄展覽館及大台南會展中心等。蘇莉莉指出，會展業有人、貨、食、地、物等五大優先減碳項目，因參與會展需移動，碳排量最高是人，次高就是展館，而空調、照明最需要降低能耗。

她舉例，碳盤查可找出熱點改善，以南港展覽館為例，投資一二○萬元更換耗能燈具，每年可省下電費一四○萬元，其他還有會議室燈控系統更新、展場智慧燈控系統等。

電梯電力回升 節能率達15至45％

蘇莉莉說明，透過建置環境感測器可蒐集氣象資訊及室內人流，藉此調控空調溫度，每年節電量達八．五萬度，還有加裝空氣門防止冷氣外洩等；另台北國際會議中心、南港展覽館採用「電梯電力回升系統」，可在滿載向下運行時產生多餘電力並回收再供車廂用，節能率達十五到四十五％。

她透露，目前南港展覽館正在規劃大型太陽能板計畫，預計二○二五年完工，每年估可發電三七○萬度，銷售電力達到一六五○萬元。

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