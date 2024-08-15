ESCO高峰論壇》ESCO公會理事長趙宏耀︰ESCO專案結合碳權 更具競爭力

ESCO公會理事長趙宏耀。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕ESCO（能源技術服務業）公會理事長趙宏耀昨參加本報論壇時表示，CBAM上路與長期能源價格看漲，將促進節能誘因，但也面臨人才培育、第三方量測驗證等考驗；他建議，ESCO專案若結合碳權將可幫助中小企業更具競爭力。

透過科學計量 省電要能看得見

趙宏耀說，ESCO在台已經發展二十多年，傳統作法偏好汰換設備，藉由效率提升減少耗電；現在則應搭配能效管理，考慮整體系統化改善，透過科學計量，省電要能夠看得見。

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他指出，產業待解決多個課題，包括我國能源價格偏低、設備回收期長，還有業者資金有限、融資不易，及服務人才不足等；他透露，近年驅動力來自CBAM，以前我們拜託人家，現在產業都來拜託，而隨著長期能源價格看漲，ESCO詢問度也會提升。

趙宏耀建議，ESCO專案結合碳權更具競爭力，因碳權與量測驗證都需精準量測，透過能源管理更容易長期、精準及有效建立碳權資料；而超過百萬家中小企業，僅靠政府及法人不易全面推動，需要民間ESCO力量，結合信保、補助、投資抵減及人才等進一步強化。

去年ESCO產業產值達一七四億元，廠商約三八六家，其中七十八％屬中小企業；結構以設備製造商為主，儀表製造、控制設備、能源監控等占近六成。

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