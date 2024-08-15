ESCO高峰論壇》中小企業信保基金副總呂文峯︰綠色融資保證 協助取得資金

中小企業信保基金副總呂文峯。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中小企業信用保證基金副總經理呂文峯昨參加本報主辦的「ESCO高峰論壇」時指出，信保基金是中小企業的土地公，有多項綠色融資保證措施，可協助中小企業推動節能取得銀行資金。

呂文峯說，節能有兩大當事人，一是業主，另一是ESCO（能源技術服務業）廠商。業主的部分，能源署早就推出節能績效保證的補助案，最高補助二成，若是中小企業可提高到三成；若符合能源署指定的一些項目，又可再加一成，最高可補助四成。

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專案貸款保證額度 融資最高八成

且能源署為了幫助ESCO廠商減輕資金壓力，並擴充承作能量，今年與信保基金配合推出節能服務業專案貸款，貸款對象為能源技術服務業的中小企業；專案貸款要件為資金用途要是執行節能績效保證計畫所需之支出，保證額度一般計畫型是融資最高八成、實收資本額三倍以內，每一家最高三億元，因此專案是外加額度，不受信保基金同一企業一．五億元的限制。

信保基金除了ESCO，還有其他綠色融資的部分。例如信保基金本身推出的貸款，就包括政策性貸款的機器設備升級貸款、機器設備輸出貸款、中小企業創新發展專案貸款與供應商融資貸款等四項，沒有外加額度，就是在一．五億元內，這類配合政策的貸款大都有比較好的成數跟費率。

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