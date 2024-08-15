ESCO高峰論壇》能源署副署長吳志偉︰節能進深水區 ESCO拚三贏

能源署副署長吳志偉。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署副署長吳志偉昨參加本報主辦的「ESCO高峰論壇」時指出，AI、電動車帶動用電需求，加上歐盟CBAM（碳邊境調整機制）等要求，都加深產業減碳壓力；政府已制定「深度節能」政策，大用戶節能已有成績，但進入深水區需鎖定中小企業，將擴大ESCO（能源技術服務業），達到國家、企業、產業的三贏目標。

吳志偉說，淨零碳排是全球共識，從歐盟執行CBAM，美國、英國也有意發展，出口導向的台灣產業必須斤斤計較減碳。

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他強調，節能不須耗用自然資源，台灣高度仰賴能源進口，最高峰二○○八年進口能源占GDP逾十四％，代表台灣賺到的錢十四％用於購買燃料，去年約七％；而節能相較蓋電廠或購買綠電，成本較低，也能提高國家因應能源價格波動的韌性。

中小用戶最難節能 將擴大推動ESCO

深度節能是賴總統政見，經濟部已規劃擴大方案，針對大中小用戶提出不同策略，大用戶節能目標將由一％提高到一．五％，也規劃與將修法的產創條例結合，擴大投資抵減。

吳志偉指出，中小用戶才是最難節能對象，將擴大推動ESCO，透過找案源、強體質、創市場等三策略來進行；促進ESCO發展可落實深度節能，進而降低碳排，國家、企業及ESCO產業將達到三贏。

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